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ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Caminhão tomba e interdita faixas da MG-010, perto da Cidade Administrativa

Veículo transportava calcário e atingiu carro; motorista ficou ferido

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
25/03/2026 10:37 - atualizado em 25/03/2026 10:52

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O motorista do caminhão relatou que seguia pela faixa central, quando sentiu a direção puxar para a esquerda, freou e capotou o veículo
O motorista do caminhão relatou que seguia pela faixa central, quando sentiu a direção puxar para a esquerda, freou e capotou o veículo crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um caminhão tombou e interditou duas faixas da MG-010 na madrugada desta quarta-feira (25/3), na altura do Bairro Canaã, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG), próximo à Cidade Administrativa.

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Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta de 0h45, no km 15. O caminhão transportava calcário (brita) e atingiu um carro modelo Toyota Yaris durante a ocorrência.

O motorista do caminhão relatou que seguia pela faixa central, no sentido Belo Horizonte, quando sentiu a direção puxar para a esquerda. Ao frear, perdeu o controle do veículo e capotou ao bater no canteiro. Ele acredita que uma pane mecânica tenha causado o acidente.

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Já o condutor do carro afirmou que trafegava pela faixa da esquerda quando foi fechado pelo caminhão, sendo atingido na lateral e projetado para o canteiro central. Ele não se feriu.

O motorista do caminhão sofreu escoriações nos membros superiores e queixava-se de dor de cabeça. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado a um hospital da região.

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De acordo com o Google Maps, ainda há retenção no ponto do acidente, mas sem grande congestionamento. A carga de brita permanece na via. 

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