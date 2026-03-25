Mineiro é preso em GO suspeito de matar namorada durante briga por ciúmes

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

André Lucas da Silva Ribeiro, de 28 anos, natural de Pará de Minas, no Centro-Oeste de Minas, foi preso em flagrante suspeito de matar a namorada, Raiane Maria Santos, de 21, a facadas, em Goiânia. O crime foi cometido na sexta-feira (20/3), porém, segundo investigações da Polícia Civil de Goiás (PCGO), divulgada nessa terça-feira (24/3), a suspeita é de que a motivação para o homicídio seria o ciúmes da vítima.





De acordo com a PCGO, o casal estava junto havia cerca de dois meses e havia se mudado recentemente para Goiânia, onde morava há aproximadamente uma semana. As investigações preliminares da polícia apontam que a motivação do crime está relacionada à ciúmes da vítima em relação ao namorado. Os policiais apuraram que, dias antes da morte, a namorada pediu para ter acesso ao aparelho celular do investigado, o que teria gerado desentendimentos entre o casal.

No dia anterior ao crime, o casal teria discutido sem maiores consequências. Porém, no dia seguinte, uma nova discussão, novamente motivada por ciúmes, teve início. Durante o desentendimento, o suspeito pegou uma faca e golpeou a região do peito da vítima. Um amigo do casal, que mora no mesmo condomínio, teria ouvido a discussão.





A Polícia Civil de Goiás instaurou inquérito para investigar o caso. André Lucas chegou a gravar um vídeo para a mãe, confessando o crime. No vídeo, ele também disse que não aguentava mais e que iria se entregar à polícia.





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"Mãe, eu não estava aguentando mais a Raiane. Infelizmente, eu a matei. Eu não estava aguentando mais esse inferno. Eu vou me entregar para a polícia aqui", disse ele na gravação.