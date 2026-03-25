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INVESTIGAÇÃO EM CURSO

Mineiro é preso em GO suspeito de matar namorada durante briga por ciúmes

Segundo a Polícia Civil de Goiás, dias antes do crime vítima pediu para ter acesso ao aparelho celular do suspeito, o que gerou desentendimento entre os dois

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
25/03/2026 13:57

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Segundo a PolÃ­cia Civil de GoiÃ¡s, o casal havia se mudado de ParÃ¡ de Minas para GoiÃ¢nia hÃ¡ cerca de uma semana
De acordo com investigação, casal havia se mudado de Pará de Minas para Goiânia uma semana antes do crime que ocorreu na última sexta (20/3) crédito: Reprodução/Redes sociais

André Lucas da Silva Ribeiro, de 28 anos, natural de Pará de Minas, no Centro-Oeste de Minas, foi preso em flagrante suspeito de matar a namorada, Raiane Maria Santos, de 21, a facadas, em Goiânia. O crime foi cometido na sexta-feira (20/3), porém, segundo investigações da Polícia Civil de Goiás (PCGO), divulgada nessa terça-feira (24/3), a suspeita é de que a motivação para o homicídio seria o ciúmes da vítima.  

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De acordo com a PCGO, o casal estava junto havia cerca de dois meses e havia se mudado recentemente para Goiânia, onde morava há aproximadamente uma semana. As investigações preliminares da polícia apontam que a motivação do crime está relacionada à ciúmes da vítima em relação ao namorado. Os policiais apuraram que, dias antes da morte, a namorada pediu para ter acesso ao aparelho celular do investigado, o que teria gerado desentendimentos entre o casal. 

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No dia anterior ao crime, o casal teria discutido sem maiores consequências. Porém, no dia seguinte, uma nova discussão, novamente motivada por ciúmes, teve início. Durante o desentendimento, o suspeito pegou uma faca e golpeou a região do peito da vítima. Um amigo do casal, que mora no mesmo condomínio, teria ouvido a discussão. 


A Polícia Civil de Goiás instaurou inquérito para investigar o caso. André Lucas chegou a gravar um vídeo para a mãe, confessando o crime. No vídeo, ele também disse que não aguentava mais e que iria se entregar à polícia.


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"Mãe, eu não estava aguentando mais a Raiane. Infelizmente, eu a matei. Eu não estava aguentando mais esse inferno. Eu vou me entregar para a polícia aqui", disse ele na gravação.

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