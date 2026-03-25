Homem discute com esposa, pega arma e a mata em BH
Suspeito tentou inventar versão, mas confessou o crime depois de contradições
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Um homem de 31 anos foi preso ao matar a esposa, de 30, a tiros na noite dessa terça-feira (24/3), no Bairro Calafate, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG).
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Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu na Rua Tiros, depois de uma discussão entre o casal. Durante a briga, o homem pegou uma pistola calibre 9 mm e atirou contra a mulher.
A vítima foi socorrida por uma equipe da PM e encaminhada ao Hospital João XXIII, mas morreu no local.
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Inicialmente, o suspeito alegou que outra pessoa teria invadido a residência e efetuado os disparos. No entanto, após apresentar contradições no relato, ele acabou confessando o crime.
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O indivíduo tem diversas passagens: tráfico, roubo, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio, além de Maria da Penha e tortura contra a própria esposa.
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A arma utilizada foi apreendida, e o homem foi encaminhado à delegacia. A ocorrência segue em andamento.