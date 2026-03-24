Mulher é esfaqueada com punhal e suspeito é preso na Grande BH

Uma mulher de 36 anos foi esfaqueada com um punhal na noite dessa segunda-feira (23/3) no Bairro Vale Formoso, em Vespasiano (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um homem de 29 anos foi preso suspeito do crime.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada inicialmente para uma ocorrência de tentativa de autoextermínio, mas ao chegar ao local encontrou a vítima sentada na calçada, ferida e amparada por testemunhas.

Próximo a ela estava um homem com sangue nas roupas. A mulher apontou o suspeito e afirmou que havia sido esfaqueada por ele. O homem foi detido e colocado na viatura.

O Samu realizou os primeiros atendimentos no local. Testemunhas relataram que ouviram gritos e pedidos de socorro vindos da residência. Uma delas afirmou ter escutado um homem pedindo ajuda e dizendo que a mulher havia se ferido, enquanto outra disse ter ouvido a vítima gritar por socorro após um homem mandar que ela se calasse.

Ainda segundo relatos, o casal tinha histórico de conflitos, e a irmã da vítima disse que episódios de agressões já aconteceram anteriormente.

A mulher sofreu cinco perfurações, na mandíbula, no trapézio, no ombro e na região do tórax, e foi encaminhada à Upa de Vespasiano, sendo posteriormente transferida para o Hospital Risoleta Neves. Apesar dos ferimentos, o quadro de saúde é estável e sem risco de vida.

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A arma utilizada, um punhal, foi apreendida. A perícia da Polícia Civil esteve no local. O suspeito foi encaminhado à delegacia.