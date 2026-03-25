Mulher esfaqueia ex ao vê-lo com outra e acaba presa

Uma mulher de 40 anos foi presa por esfaquear o ex-companheiro, de 32, na madrugada desta quarta-feira (25/3), em Contagem (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o casal estava separado há cerca de três semanas, e a suspeita não aceitava o término. Ao vê-lo com outra na rua, ela foi até a casa do ex-companheiro, no Bairro Nacional. Como não foi atendida, a mulher bateu o carro contra o portão do imóvel.

Quando ele saiu para verificar o que havia ocorrido, a ex o atacou com uma faca, desferindo dois golpes na região do abdômen. A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada à Upa Ressaca.

Na versão da autora das facadas aos policiais, por volta de 22h dessa terça-feira (24/3), ela estava em uma distribuidora de bebidas, onde bebeu três “copões” de gin e foi para casa.



Durante o trajeto, viu o ex na companhia de uma mulher - situação que a deixou irritada . Ao chegar na residência, usou medicamento para dormir. Mas estava inquieta em razão da situação ocorrida anteriormente e acordou de madrugada.

A mulher relatou ainda que, então, pegou o veículo, um Renault Clio, e foi até a residência do ex-companheiro, onde chegou por volta de 4h, já armada com uma faca, alegando temer pela própria integridade física em razão de supostas agressões recorrentes que, segundo ela, teriam sido praticadas pelo ex.



Ao chegar à residência, a mulher afirmou que a intenção era recuperar alguns móveis que se encontravam na casa, porque teriam sido comprados por ela, sem dinheiro dele, razão pela qual considerava injusto que o ex permanecesse com a mobília.

Amanda declarou ainda que não danificou o portão da residência da vítima e disse que ele saiu para o lado externo da residência e teria iniciado agressões físicas contra ela, desferindo diversos golpes em direção à cabeça. Relatou também que o homem teria arrancado de forma violenta a chave da ignição do veículo, enquanto ela ainda estava no carro.

Ela afirmou que aí desceu do veículo e desferiu duas facadas na região do abdômen da vítima.

Depois de ser atingido, o homem saiu andando e caiu ao chão aproximadamente 300 metros à frente.



A suspeita declarou que, no momento do ocorrido, não se arrependeu do que havia feito, razão pela qual não chamou um serviço de emergência para prestar socorro à vítima. Relatou ainda que retornou até a residência da família do ex-companheiro e disse à mãe da vítima a seguinte frase: “eu esfaqueei seu filho”.



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A suspeita foi presa e a faca utilizada no crime, apreendida. O veículo dela também foi removido. A perícia da Polícia Civil esteve no endereço e o caso segue para investigação.