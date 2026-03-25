Sob protestos de moradores, rua de BH é interditada por risco geológico

A rua Augusta Sacchetto Scalzo, no Bairro Jardim Vitória, região Nordeste de Belo Horizonte, foi interditada na manhã desta quarta-feira (25/3). A avaliação técnica da Defesa Civil apontou risco geológico na área. A rua liga o Jardim Vitória ao Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sabará (MG), na Região Metropolitana.

De acordo com o laudo, há instabilidade no talude da encosta, com potencial para deslizamentos que podem comprometer a via e colocar em risco a população.

Equipes da Defesa Civil de Belo Horizonte e de Sabará, da BHTrans, e da Guarda Municipal de BH estiveram no local nessa manhã e interditaram a via. É um fechamento preventivo e o local passará a ser monitorado continuamente por equipes técnicas.

Moradores que também estiveram no local e protestaram, alegando que não é a primeira vez que a rua é interditada, sem que as obras necessárias sejam realizadas.

"A gente não é contra o fechamento, desde que façam as obras e intervenções necessárias", diz Marcelo Santos, líder da Associação Comunitária do Bairro Vitória.

Algo que também preocupa os moradores são os caminhos alternativos que terão que ser utilizados, principalmente pelos caminhões de empresas da região.

"Esse trecho é um trecho onde passam carretas com 30 toneladas de cimento, de concreto. Então tem esse trânsito de carretas pesadas, tem três linhas de ônibus que passam. Esse fechamento vai ocasionar um desvio onde essas carretas vão ter que passar por subidas e descidas muito íngremes, o que se torna um risco tanto para o carreteiro quanto para a população" afirma Marcelo Santos.

As lideranças comunitárias presentes no local conversaram com os representantes da Defesa Civil dos municípios. Após negociações, a decisão de interditar a rua foi mantida.

"O que nós ajustamos com a comunidade é que vai ficar interditado e vamos realizar um estudo detalhado de risco. Então a gente vai fazer uma reunião com o secretário municipal de obras agora e iniciar esse trabalho de imediato para que no menor espaço de tempo possível, a gente retorne com um parecer. Se pode liberar o caminho ou se tem que manter interditado. Nesse caso, a gente vai melhorar a interdição e voltar a discutir com a comunidade rotas, sinalização e tentar fazer isso de forma que causa o mínimo de desgaste possível para a comunidade", disse o superintendente da Defesa Civil de Belo Horizonte, Elcione Menezes.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima