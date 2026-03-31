Vítimas das chuvas em Juiz de Fora vão receber valores de acordos judiciais

As milhares de vítimas das chuvas que devastaram as cidades de Juiz de Fora e Ubá, na Zona da Mata mineira, vão receber recursos financeiros para ajudar a reparar os estragos. A decisão é do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que, a pedido do Ministério Público de Minas Gerais (PMMG), avaliou o auxílio.

O episódio, que começou após um temporal no dia 23 de fevereiro deste ano, deixou 72 mortos e mais de oito mil desabrigados, devido a vários deslizamentos de terra, desabamentos de casas, prédios e de alagamentos. Pessoas e organizações de todo o Brasil ajudaram voluntariamente nos resgates.

Os valores, que ainda não foram divulgados, serão repassados para a defesa civil do estado e das cidades afetadas. O apoio financeiro vai ser feito até que o estado de calamidade decretado pelas cidades seja encerrado.

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Durante o seu voto do relator, o ministro Luiz Edson Fachin, afirmou que a medida é juridicamente adequada e socialmente necessária, pois garante que recursos governamentais sejam revertidos para ações de assistência e de recuperação das áreas impactadas.