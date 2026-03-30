Sobe para 66 o número de vítimas da chuva em Juiz de Fora

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A Polícia Militar (PCMG) divulgou, nesta segunda-feira (30/3), a morte um idoso de 77 anos. Ele se torna a 66ª vítima da forte chuva que atingiu Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, entre os dias 23 e 24 de fevereiro.

De acordo com a PCMG, o corpo deu entrada no Posto Médico-Legal de Juiz de Fora na noite desse domingo (29/3), após a confirmação da morte em uma unidade hospitalar do município, onde passou mais de um mês internado. O corpo passou por exames de necropsia e, após a conclusão dos procedimentos de praxe, foi liberado aos familiares nesta segunda-feira (30/3).

Chuvas na Zona da Mata

O temporal histórico que atingiu a Zona da Mata foi responsável pela morte de 73 pessoas. Das 66 mortes em Juiz de Fora, 61 corpos foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG). As outras cinco pessoas chegaram a ser resgatadas mas morreram posteriormente.

Em Ubá, sete vítimas morreram em desabamentos e deslizamentos e uma oitava morte foi contabilizada indiretamente em decorrência das chuvas, por eletrocussão. Eugenópolis também registrou quatro mortes, e Muriaé, uma.

O principal evento aconteceu no dia 23 de fevereiro, quando foram registrados 185 mm de chuva em um intervalo de quatro horas. O volume saturou o solo que já vinha acumulando chuva desde o dia 18, provocando enchentes e deslizamentos que deixaram um rastro de destruição principalmente nos municípios de Juiz de Fora e de Ubá.

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Encostas cederam, rios transbordaram, pontes foram destruídas e ruas foram tomadas por lama e escombros. No mesmo dia da tragédia as duas cidades decretaram Estado de Calamidade Pública.