Técnico é eletrocutado em torre da Cemig

Um funcionário terceirizado da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), de 36 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (30/3) após ser eletrocutado em torre de alta tensão da empresa, localizada em Itapagipe, no Triângulo Mineiro.

Após a descarga elétrica, o corpo do trabalhador ficou preso ao seu equipamento no alto da torre. Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros de Frutal, também no Triângulo, o técnico montador Raimundo José Carvalho Licar Filho subiu em uma das torres energizadas da Cemig por volta das 9h10 para realizar manutenção.

"No local, a guarnição constatou tratar-se de uma linha com diversas torres energizadas, não havendo qualquer tipo de transformador ou dispositivo que permitisse o desligamento imediato da energia, sendo necessário a atuação de equipe especializada para a desenergização do sistema", diz trecho da nota do Corpo de Bombeiros.

Desta forma, os militares acionaram uma equipe técnica da Cemig, que compareceu ao local e realizou a desenergização da torre para retirada do corpo utilizando técnicas de escalada e rapel.

Após a remoção do corpo, segundo os militares, foi constatado que a vítima sofreu descarga elétrica com ponto de entrada nas mãos e saída da descarga elétrica pelos pés, que culminou no óbito.

A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local e a morte do trabalhador segue em investigação.

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A Cemig declarou por meio de nota que tomou conhecimento do acidente envolvendo empregado de uma empresa contratada e que está acompanhando o caso e prestando todo o apoio necessário.