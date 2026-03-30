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CRIME CIBERNÉTICO

BH: ex-professor é preso por exploração sexual de adolescentes

Segundo investigação da Polícia Civil, foram identificadas pelo menos cinco vítimas com idades entre 11 e 12 anos

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
30/03/2026 18:20

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Viatura da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)
Viatura da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) crédito: PCMG/Divulgação

Um ex-professor de vôlei, de 40 anos, foi preso nesta segunda-feira (30/3) em um hostel na Região Centro-Sul Belo Horizonte por aliciamento e exploração sexual de adolescentes. De acordo com a Polícia Civil (PCMG), foram identificadas pelo menos cinco vítimas com idades entre 11 e 12 anos. 

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As apurações feitas pela 2ª Delegacia Especializada de Investigação de Crimes Cibernéticos apontam que o homem utilizava perfis falsos nas redes sociais para manter contato com ex-alunas. Durante as conversas ele mantinha diálogos de conteúdo sexual e pedia que as adolescentes enviassem fotos nuas.

"Por meio desse perfis falsos, se passando por um adolescente, ele aliciava e induzia essas meninas a se exibirem sexualmente na internet", explicou o delegado Arthur Martins da Costa Benício, responsável pelo caso.

Durante a ação, os policiais civis também apreenderam um celular que será encaminhado para perícia técnica. O homem já possui histórico criminal pela prática do mesmo crime e utilizava dos mesmos meios para explorar as vítimas.  

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Ainda de acordo com a corporação, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

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