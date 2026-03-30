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FRAUDE PROCESSUAL

Suspeito de homicídio no trânsito é preso por tentar alterar cena

Investigação da Polícia Civil aponta que suspeito teria simulado dinâmica do acidente para dificultar apuração

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SM
Sofia Maia*
SM
Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
30/03/2026 15:40

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Coletiva da PCMG
De acordo com a corporação, além de responder pelo homicídio, o suspeito também é investigado por fraude processual crédito: Divulgação/PCMG

Um homem investigado por homicídio no trânsito foi preso em Ipatinga, no Vale do Aço, após a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) identificar indícios de fraude processual. Segundo as investigações, ele teria alterado a cena do acidente na tentativa de ocultar a real dinâmica do fato e prejudicar a apuração criminal. 

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A prisão foi realizada pela Polícia Civil em meio às investigações que apuram a morte ocorrida em um acidente de trânsito na cidade do Vale do Aço. De acordo com a corporação, além de responder pelo homicídio, o suspeito também é investigado por fraude processual – crime caracterizado pela alteração de elementos relacionados ao fato para enganar autoridades ou influenciar o andamento do processo.

Conforme levantado pelos investigadores, ele teria interferido diretamente na cena do ocorrido logo após o acidente. A ação teria como objetivo modificar vestígios importantes, comprometendo a análise pericial e dificultando a identificação das circunstâncias reais que levaram à morte da vítima.

A Polícia Civil informou que a apuração reuniu elementos técnicos e testemunhais que apontam inconsistências na versão apresentada inicialmente. A partir dessas evidências, foi possível solicitar e cumprir o mandado de prisão contra o investigado. 

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O suspeito permanece à disposição da Justiça, e o caso segue em investigação. A Polícia Civil não descarta a possibilidade de novos desdobramentos, incluindo o indiciamento formal por outros crimes relacionados ao episódio.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck

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