Qual a pena para o crime de estupro de vulnerável no Brasil? Entenda a lei

A prisão de um pai em Minas Gerais, suspeito de abusar da própria filha de 10 anos, gerou grande comoção e levantou questionamentos sobre as punições previstas na legislação brasileira para crimes dessa natureza. O caso reforça a importância de entender como a lei atua para proteger crianças e adolescentes contra a violência sexual.

No Brasil, a prática de ato libidinoso ou conjunção carnal com menor de 14 anos é tipificada como estupro de vulnerável. O crime está previsto no artigo 217-A do Código Penal e é considerado hediondo, o que significa que o início do cumprimento da pena deve ser em regime fechado, além de possuir regras mais rígidas para progressão e não permitir anistia, graça ou indulto.

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Qual a pena para estupro de vulnerável?

A pena base para quem comete esse crime é de reclusão, de 8 a 15 anos. A lei considera vulnerável não apenas quem tem menos de 14 anos, mas também pessoas que, por enfermidade ou deficiência mental, não têm o discernimento necessário para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não podem oferecer resistência.

É importante destacar que, no estupro de vulnerável, o consentimento da vítima é irrelevante para a lei. A simples prática do ato com uma pessoa que se enquadre na definição de vulnerável já configura o delito, independentemente do uso de violência física ou grave ameaça.

Quando a pena pode ser maior?

A legislação prevê situações que podem aumentar a punição. Conforme o artigo 226 do Código Penal, se o agressor for ascendente da vítima (como pai ou avô), padrasto, tio, irmão ou mantiver com ela alguma relação de autoridade, a pena é aumentada da metade. Essa condição se aplica ao caso ocorrido em Minas Gerais.

Outros fatores também elevam a punição. Caso o abuso resulte em lesão corporal de natureza grave, a pena sobe para 10 a 20 anos de reclusão. Se o crime levar à morte da vítima, a punição se torna ainda mais severa: de 12 a 30 anos.

Canais de denúncia são fundamentais para a proteção de crianças e adolescentes. As informações podem ser reportadas de forma anônima pelo Disque 100 (Disque Direitos Humanos). Denúncias também podem ser feitas diretamente em delegacias de polícia, incluindo as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) ou de Proteção à Criança e ao Adolescente. Em casos de emergência, a Polícia Militar (190) e o Conselho Tutelar de cada cidade devem ser acionados imediatamente.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.