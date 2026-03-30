FURTO EM BH

BH: homem é preso na Savassi com seis retrovisores furtados

Suspeito tem histórico de crimes do mesmo tipo desde 2017. Ele foi flagrado por um transeunte

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
30/03/2026 08:18

O suspeito tem diversas passagens por furtos semelhantes entre 2017 e 2026, todos registrados em Belo Horizonte. crédito: PxHere/Reprodução

Um homem de 41 anos foi preso nesse sábado (28/3) ao furtar seis retrovisores de veículos. Ele foi pego na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por uma pessoa que flagrou o suspeito abaixado ao lado de um carro, com uma mochila nas costas, cometendo o furto.

Durante o rastreamento, os militares localizaram o homem carregando uma caixa de papelão. Ao notar a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo, desviou o olhar e acelerou o passo.

Leia Mais

Na abordagem, foram encontrados seis retrovisores dentro da caixa. Depois de consulta aos sistemas, foi constatado que o suspeito tem diversas passagens por furtos semelhantes entre 2017 e 2026, todos registrados em Belo Horizonte.

O homem afirmou que pretendia vender os itens na Avenida Pedro II. A ocorrência foi encaminhada para a 2° Central Estadual do Plantão Digital. 

Tópicos relacionados:

bh furto pm retrovisores savassi

