Jovem é morto a tiros durante evento de som automotivo na Grande BH

Um homem de 24 anos foi morto a tiros na noite desse domingo (29/3), no Bairro Borba Gato, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima caída ao solo, já sem sinais de vida, com duas perfurações por arma de fogo nos ombros. Indícios iniciais indicavam que os disparos tenham sido feitos com arma calibre 9 mm.

Testemunhas relataram que ocorria um evento de som automotivo com grande concentração de pessoas. Em determinado momento, diversos disparos foram ouvidos em frente a uma adega, causando correria e pânico entre os presentes.

Um funcionário da adega contou que não conseguiu identificar os autores, mas viu a vítima caída depois dos tiros cessarem. Outras testemunhas afirmaram que homens encapuzados, vestindo roupas escuras, chegaram a pé e atiraram em direção à multidão.

O proprietário da adega informou a PM por telefone que não estava no local no momento do crime e que não retornaria para fornecer imagens do sistema de monitoramento.

A perícia da Polícia Civil recolheu quatro cápsulas de munição calibre 9 mm. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

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Até o momento, ninguém foi preso e não se sabe a motivação do crime. O caso será investigado.