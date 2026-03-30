Carreta carregada de algodão pega fogo no interior de Minas
Veículo estava estacionado em um posto de gasolina na cidade de Monte Santo de Minas
Uma carreta carregada de algodão pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (30/3) na MGC-491, próximo ao Km 33, altura de Monte Santo de Minas (MG), na Região Sudoeste do estado. O veículo estava estacionado no pátio de um posto de gasolina no momento do incidente.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), quando os militares chegaram ao local o incêndio já consumia o cavalo mecânico e o semireboque do caminhão. O combate às chamas contou com o apoio de um caminhão-pipa e uma máquina retroescavadeira, da Prefeitura Municipal. Metade da carga foi salva.
As causas do incêndio serão investigadas.