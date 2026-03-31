Barragem de terra se rompe devido a chuvas e afeta 80 moradores em Minas

Uma barragem de terra utilizada para irrigação agrícola se rompeu na tarde dessa segunda-feira (30/3) em Senador Amaral (MG), no Sul do estado, em virtude das fortes chuvas registradas na região.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), o rompimento ocorreu por volta das 17h e foi potencializado pelo volume intenso de chuva. Com o incidente, houve escoamento de água e lama para áreas abaixo da barragem, atingindo vias públicas.

Devido ao acúmulo de detritos, algumas ruas precisaram ser temporariamente interditadas. Equipes atuaram na limpeza e na liberação parcial dos acessos.

Cerca de 80 pessoas foram afetadas, mas não houve registro de feridos nem de danos materiais significativos. Todos os atingidos receberam assistência.

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De acordo com os bombeiros, o caso é classificado como desastre de nível I, considerado de menor gravidade, com impactos leves e capacidade de resposta do próprio município.