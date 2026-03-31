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Barragem de terra se rompe devido a chuvas e afeta 80 moradores em Minas

Situação aconteceu na cidade de Senador Amaral, no Sul de Minas, e interditou algumas vias por causa do acúmulo de detritos

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
31/03/2026 09:38

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Uma jaguatirica que estava em uma propriedade rural em Bom Jesus do Amparo, na Região Central do estado, foi capturada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)
Devido ao acúmulo de detritos, algumas ruas de Senador Amaral precisaram ser temporariamente interditadas crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma barragem de terra utilizada para irrigação agrícola se rompeu na tarde dessa segunda-feira (30/3) em Senador Amaral (MG), no Sul do estado, em virtude das fortes chuvas registradas na região.

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Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), o rompimento ocorreu por volta das 17h e foi potencializado pelo volume intenso de chuva. Com o incidente, houve escoamento de água e lama para áreas abaixo da barragem, atingindo vias públicas.

Devido ao acúmulo de detritos, algumas ruas precisaram ser temporariamente interditadas. Equipes atuaram na limpeza e na liberação parcial dos acessos.

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Cerca de 80 pessoas foram afetadas, mas não houve registro de feridos nem de danos materiais significativos. Todos os atingidos receberam assistência.

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De acordo com os bombeiros, o caso é classificado como desastre de nível I, considerado de menor gravidade, com impactos leves e capacidade de resposta do próprio município.

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