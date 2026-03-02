Veja como está a barragem de Porteirinha nesta segunda-feira (2/3)

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) informou que o volume de água da Barragem de Lages, em Porteirinha (MG), no Norte do estado, está dentro do considerado normal na manhã desta segunda-feira (2/3). A Corporação se encontra no local monitorando a situação da estrutura depois de um rompimento parcial que aconteceu na manhã de ontem (1º).

Em vídeo divulgado pelos bombeiros, é possível ver a barragem em seu nível máximo e um volume de água seguindo pelo vertedouro, uma estrutura semelhante a um canal.

Hoje foram realizados sobrevoos com drone do CBMMG e com aeronave da Polícia Militar para avaliação aérea da área potencialmente afetada. Também foi implantado o Sistema de Comando em Operações (SCO), com a instalação de Posto de Comando dos bombeiros.

Oito bombeiros, duas viaturas, uma embarcação e um drone estão empenhados no monitoramento contínuo da barragem. Também fazem parte da operação integrantes das defesas civis estadual e municipal, e um engenheiro civil da Mineradora CMOC de Riacho dos Machados. Segundo a Defesa Civil estadual, entre os dias 28/2 e 1º/3 choveu na região de Porteirinha um volume acumulado de 165mm.

Com o uso de aplicativos de georreferenciamento, a corporação delimitou uma zona crítica de aproximadamente 85 hectares. Devido ao risco de rompimento, 114 pessoas foram removidas de suas casas ainda na tarde de domingo.

Alerta máximo

Por volta de 8h de domingo, a Barragem de Lages sofreu um rompimento parcial próximo ao sangradouro, fazendo com que a Prefeitura de Porteirinha emitisse um alerta máximo para evacuação dos moradores de comunidades rurais em situação de risco.

As comunidades atingidas abaixo da barragem são: Lajes, Barreiro, Rio Pequeno, Barroca, Mocambo dos Bois, Biquinha, Pedra Ladeira e Olhos d'Água de Cima. De acordo com o executivo local, não houve vítimas.

À tarde, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) detalhou os danos na barragem. Segundo o capitão Franklin Xavier, é possível observar que o vertedouro foi danificado, além do talude apresentar algumas erosões.

A Prefeitura de Porteirinha também informou que pontes e passagens molhadas do município estão interditadas. Ainda de acordo com a prefeitura, a única forma segura de travessia é pela ponte principal, na Avenida Dalton Cunha.