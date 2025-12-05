Rachaduras e infiltrações: os sinais de que seu prédio pode ruir

A recente evacuação de um hospital em Belo Horizonte no início de dezembro, por risco de desabamento, acende um alerta para moradores de prédios em todo o país. Sinais como rachaduras, infiltrações e estalos, muitas vezes ignorados no dia a dia, podem indicar problemas graves na estrutura de um imóvel. Identificar esses sinais a tempo é fundamental para garantir a segurança e evitar tragédias.

É importante entender que nem toda fissura representa um perigo iminente. Pequenas trincas superficiais na pintura ou no reboco costumam ser comuns. O problema surge quando as rachaduras são profundas, contínuas e aumentam de tamanho com o passar do tempo, especialmente em elementos estruturais como vigas, pilares e lajes.

A umidade também é uma grande vilã das construções. Infiltrações constantes, manchas de mofo e desplacamento de revestimentos não são apenas questões estéticas. A água que penetra no concreto pode alcançar a armadura de aço interna, causando corrosão e enfraquecendo a capacidade de sustentação da edificação.

Principais sinais de alerta na estrutura

Ficar atento a detalhes pode fazer toda a diferença. Alguns sinais são mais evidentes e exigem uma ação rápida para avaliação técnica. Observe os seguintes pontos em seu condomínio ou apartamento:

Rachaduras diagonais: Fendas em 45 graus que aparecem nas paredes, principalmente perto de portas e janelas, podem indicar problemas na fundação ou sobrecarga na estrutura.

Infiltrações e manchas de mofo: Especialmente em lajes de teto, garagens e pilares. A umidade persistente pode corroer a armadura de aço dentro do concreto, comprometendo a sustentação.

Deslocamento de revestimentos: Azulejos que estufam ou caem e grandes áreas de reboco que se soltam podem ser um reflexo de que a estrutura por trás está se movendo ou deteriorando.

Portas e janelas emperradas: Se portas que antes fechavam perfeitamente começam a enroscar no batente sem motivo aparente, pode ser um sinal de que o prédio está sofrendo uma deformação ou recalque da fundação.

Sons estranhos: Estalos frequentes na estrutura, principalmente durante a noite, podem indicar que os materiais estão sob um nível de tensão elevado e perigoso.

O que fazer ao identificar um problema?

Ao notar um ou mais desses sinais, o primeiro passo é documentar a situação com fotos e vídeos, registrando a data. Em seguida, comunique formalmente o síndico ou a administradora do condomínio. É responsabilidade do condomínio contratar um engenheiro civil para realizar uma vistoria e elaborar um laudo técnico sobre as condições da estrutura.

Se o risco parecer grave e iminente, ou se o condomínio não tomar uma providência, os moradores devem acionar diretamente a Defesa Civil de sua cidade, pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, no 193. A manutenção preventiva, com inspeções periódicas realizadas por profissionais, continua sendo a forma mais segura e eficaz de evitar que pequenos problemas se transformem em grandes riscos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.