Sexta-feira da Paixão pode ter chuva com raios em BH e MG

A Sexta-feira da Paixão do calendário católico de 2026, celebrado nesta sexta-feira (3/4), será marcado por dia nublado e com chances de pancadas de chuva em Belo Horizonte (MG). A condição deve se manter a mesma no estado durante todo o recesso de Feriado de Páscoa.

Segundo a Defesa Civil de BH, as chuvas podem ser acompanhadas por raios e ventos durante a tarde.

A temperatura deve se manter entre 17°C e 19°C na cidade, com umidade relativa do ar mínima em torno de 55% à tarde.

Chuvas em Minas Gerais

A instabilidade climática fica restrita ao Centro-Sul e Oeste de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima se manterá similar entre hoje (3) a domingo (5), com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente à tarde.

Conforme o Instituto, a condição climática é causada pela circulação de ventos cavados em diferentes níveis da atmosfera, além da disponibilidade de umidade em níveis baixos e médios da atmosfera.

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O Inmet ainda informou que chuvas intensas, com até 50 mm/dia e ventos ocasionais de até 60 km/h, são esperados nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata.

