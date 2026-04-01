Águas de março: mês termina com índice de chuvas muito acima da média em BH
Dados da Defesa Civil do Município indicam que os registros acumulados de chuva superaram a média histórica em oito das 10 regionais da capital
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Em Belo Horizonte, as águas de março fecharam o verão com índices muito acima do normal. Dados da Defesa Civil do Município indicam que os registros acumulados de chuva superaram a média histórica, que é de 197,5 mm, em oito das 10 regionais da capital.
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Na regional mais chuvosa, a Centro-Sul, o volume acumulado foi mais de duas vezes maior que o esperado para o mês. O Barreiro e as regiões Leste, Nordeste e Oeste também registraram índices elevados de precipitação, pelo menos uma vez e meia superiores à média histórica. Confira os números:
- Barreiro: 352,3 mm (178,4%)
- Centro Sul: 412,2 mm (208,7%)
- Hipercentro: 212,6 mm (107,6%)
- Leste: 307,6 mm (155,7%)
- Nordeste: 297,0 mm (150,4%)
- Noroeste: 242,6 mm (122,8%)
- Norte: 186,0 mm (94,2%)
- Oeste: 299,6 mm (151,7%)
- Pampulha: 209,4 mm (106,0%)
- Venda Nova: 175,6 mm (88,9%)
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Nos últimos meses de janeiro e fevereiro, os índices pluviométricos registrados na capital mineira também superaram a média histórica. Em praticamente todo o estado, o volume de chuvas no primeiro trimestre do ano foi considerável, o que resultou em aumento no nível dos reservatórios.
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Abril começa com chuvas
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que as pancadas de chuva continuem durante os primeiros dias de abril. As precipitações devem ocorrer, pelo menos, até este sábado (4/4).