Águas de março: mês termina com índice de chuvas muito acima da média em BH

Em Belo Horizonte, as águas de março fecharam o verão com índices muito acima do normal. Dados da Defesa Civil do Município indicam que os registros acumulados de chuva superaram a média histórica, que é de 197,5 mm, em oito das 10 regionais da capital.

Na regional mais chuvosa, a Centro-Sul, o volume acumulado foi mais de duas vezes maior que o esperado para o mês. O Barreiro e as regiões Leste, Nordeste e Oeste também registraram índices elevados de precipitação, pelo menos uma vez e meia superiores à média histórica. Confira os números:

Barreiro: 352,3 mm (178,4%)

Centro Sul: 412,2 mm (208,7%)

Hipercentro: 212,6 mm (107,6%)

Leste: 307,6 mm (155,7%)

Nordeste: 297,0 mm (150,4%)

Noroeste: 242,6 mm (122,8%)

Norte: 186,0 mm (94,2%)

Oeste: 299,6 mm (151,7%)

Pampulha: 209,4 mm (106,0%)

Venda Nova: 175,6 mm (88,9%)

Nos últimos meses de janeiro e fevereiro, os índices pluviométricos registrados na capital mineira também superaram a média histórica. Em praticamente todo o estado, o volume de chuvas no primeiro trimestre do ano foi considerável, o que resultou em aumento no nível dos reservatórios.

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Abril começa com chuvas

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que as pancadas de chuva continuem durante os primeiros dias de abril. As precipitações devem ocorrer, pelo menos, até este sábado (4/4).