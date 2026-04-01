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Águas de março: mês termina com índice de chuvas muito acima da média em BH

Dados da Defesa Civil do Município indicam que os registros acumulados de chuva superaram a média histórica em oito das 10 regionais da capital

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Alexandre Carneiro
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Alexandre Carneiro
Repórter
01/04/2026 22:19 - atualizado em 01/04/2026 22:30

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Grande volume de chuvas coloca regiões de BH sob alerta de deslizamento
Previsão é que pancadas de chuva continuem atingindo a capital mineira nos próximos dias crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

Em Belo Horizonte, as águas de março fecharam o verão com índices muito acima do normal. Dados da Defesa Civil do Município indicam que os registros acumulados de chuva superaram a média histórica, que é de 197,5 mm, em oito das 10 regionais da capital.

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Na regional mais chuvosa, a Centro-Sul, o volume acumulado foi mais de duas vezes maior que o esperado para o mês. O Barreiro e as regiões Leste, Nordeste e Oeste também registraram índices elevados de precipitação, pelo menos uma vez e meia superiores à média histórica. Confira os números:

  • Barreiro: 352,3 mm (178,4%)
  • Centro Sul: 412,2 mm (208,7%)
  • Hipercentro: 212,6 mm (107,6%)
  • Leste: 307,6 mm (155,7%)
  • Nordeste: 297,0 mm (150,4%)
  • Noroeste: 242,6 mm (122,8%)
  • Norte: 186,0 mm (94,2%)
  • Oeste: 299,6 mm (151,7%)
  • Pampulha: 209,4 mm (106,0%)
  • Venda Nova: 175,6 mm (88,9%)

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Nos últimos meses de janeiro e fevereiro, os índices pluviométricos registrados na capital mineira também superaram a média histórica. Em praticamente todo o estado, o volume de chuvas no primeiro trimestre do ano foi considerável, o que resultou em aumento no nível dos reservatórios.

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Abril começa com chuvas

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que as pancadas de chuva continuem durante os primeiros dias de abril. As precipitações devem ocorrer, pelo menos, até este sábado (4/4).

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