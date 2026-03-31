Semana Santa: veja o que abre e o que fecha no feriado em BH
Prefeitura altera horários de funcionamento para o feriadão na capital a partir desta quinta-feira (2/4). Confira as mudanças
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A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou nesta terça-feira (31/3) o funcionamento de diversos órgãos no feriado da Semana Santa. De acordo com a PBH, na quinta-feira (2/4), que antecede a Sexta-feira da Paixão (3/4), será ponto facultativo na capital.
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Confira os horários de funcionamento do comércio, serviços e outros locais em Belo Horizonte:
Saúde
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Metropolitano Odilon Behrens, Central de Internação, SAMU, Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturno, Centros de Referência em Saúde Mental e laboratórios das UPAs funcionam normalmente, 24h, todos os dias da semana.
Centros de Saúde
Quinta-feira (2/4) - 7h às 17h
Sexta-feira (3/4) - Não funcionam
Sábado (4/4) - Não funcionam
Domingo (5/4) - Não funcionam
Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais
Quinta-feira (2/4) - 7h às 17h
Sexta-feira (3/4) - 8h às 18h
Sábado (4/4) - 8h às 18h
Domingo (5/4) - 8h às 18h
Serviço de Atenção à Saúde do Viajante
Quinta-feira (2/4) - 8h às 17h
Sexta-feira (3/4) - Não funciona
Sábado (4/4) - Não funciona
Domingo (5/4) - Não funciona
Central de Atendimento a Liminares, Centros de Esterilização de Cães e Gatos, Laboratórios regionais e Central, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Centro de Controle de Zoonoses, Laboratórios de Zoonoses, Academias da Cidade, Centros de Especialidades Médicas, o Centro de Treinamento e Referência, os Centros de Testagem e Aconselhamento, as Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, o Centro Municipal de Oftalmologia, os Centros de Reabilitação e os Centros de Especialidades Odontológicas
Quinta-feira (2/4) - 7h às 17h
Sexta-feira (3/4) - Não funcionam
Sábado (4/4) - Não funcionam
Centros de Convivência
Não funcionam de quinta-feira (2/4) a domingo (5/4)
Teleconsultas
Quinta-feira (2/4) - 8h às 20h
Sexta-feira (3/4) - Não funciona
Sábado (4/4) - Não funciona
Domingo (5/4) - Não funciona
Direitos da Cidadania
Conselho Tutelar (Rua Rio de Janeiro, 1.187 - 8º andar - Centro) (31) 3277-1912
Funciona normalmente, em regime de Plantão Centralizado. Atendimento 24h.
Centro de Referência das Juventudes – CRJ (Rua Guaicurus, 50 - Centro)
Não funciona entre 1º e 6 de abril.
Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Perdizes, 336 – Caiçara)
Não funciona.
Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Santa Matilde, 325 – Dom Cabral)
Não funciona.
Centro de Referência LGBT – CRLGBT (Rua Curitiba, 481 – Centro)
Não funciona.
Centro Especializado de Atendimento à Mulher – Benvinda (Rua Hermilo Alves, 34 – Santa Tereza)
Não funciona.
Defesa Civil
Funcionamento normal, todos os dias, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados. Os telefones de contato são: 199 e o (31) 3277-8864.
Trânsito e transporte
O transporte coletivo de Belo Horizonte vai funcionar com quadro de horários da seguinte forma:
Quinta-feira (2/4) - Quadro de Horário de dia útil atípico
Sexta-feira (3/4) - Quadro de Horário de domingo/feriados
Sábado (4/4) - Quadro de horário de sábado
Domingo (5/4) - Quadro de horário de domingo
Limpeza Urbana
A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) informa que na quinta-feira (2/4) e no sábado (4/4)todos os serviços de limpeza urbana serão realizados normalmente em Belo Horizonte. Na Sexta-Feira da Paixão (3/4)l, não haverá serviços de limpeza urbana.
Segurança Alimentar
Banco de Alimentos (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)
Não funcionará nos dias 2 e 3 de abril.
Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha - CRESAN
Não funcionará nos dias 2 e 3 de abril.
Mercado Distrital do Bairro São Paulo - MDBSP (Rua Maria Pietra Machado, 125 – São Paulo)
Funcionará nos dias 2 e 3 de abril, das 7h às 18h.
Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana - CAFA (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)
Não funcionará nos dias 2 e 3 de abril.
Direto da Roça
Funcionamento facultativo nos dias 2 e 3 de abril.
MDPE - Mercado Distrital do Padre Eustáquio (Rua Pará de Minas, 821 – Padre Eustáquio)
Funcionará normalmente no dia 2 e dia 3 de abril, das 17h às 22h.
Feira de Orgânicos
Funcionamento facultativo nos dias 2 e 3 de abril.
Feiras Livres
Funcionamento facultativo nos dias 2 e 3 de abril.
Feira da Agricultura Urbana e Pontos Regionais
Não funcionará nos dias 2 e 3 de abril.
Feira Modelo da Savassi (Praça da Savassi - Rua Pernambuco, entre os números 1.101 e 1.180)
A Feira Modelo da Savassi funcionará no dia 2 de abril. Ela só acontece às quintas-feiras, das 17h às 22h.
Feira Modelo Comidas do Mundo (Rua Araguari, entre as ruas Matias Cardoso e Rodrigues Caldas)
A Feira Modelo Comidas do Mundo só acontece às quartas-feiras, das 17h às 22h.
MDCR Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 – Cruzeiro)
Funcionamento normal no dia 2 e no dia 3 de abril, das 7h30 às 13h.
Programa Abastecer
Funcionamento facultativo nos dias 2 e 3 de abril.
Restaurantes Populares I, II, III e IV
Funcionarão normalmente no dia 2 de abril e nos dias 3, 4 e 5 de abril, com oferta de almoço exclusivamente à população em situação de rua, a partir das 12h.
Refeitório Popular João Bosco Murta Lages (Câmara Municipal)
Não funcionará nos dias 2 e 3 de abril.
Centros de Vivência Agroecológica - CEVAE's
Não funcionarão nos dias 2 e 3 de abril.
BH Resolve
A Central de Atendimento Presencial BH Resolve estará fechada nos dias 2 e 3 de abril. O aplicativo BH SIM, o Portal de Serviços e o telefone 156 podem ser utilizados para solicitar serviços ou obter informações.
Procon
Fechado. O agendamento virtual no Procon Online pode ser realizado no Portal de Serviços da PBH: https://servicos.pbh.gov.br.
Assistência Social
Diretorias Regionais de Assistência Social – DRAS
Não funciona.
Centros de Referência de Assistência Social – CRAS
Não funciona.
Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS
Não funciona.
Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 – Flávio Marques Lisboa)
Não funciona.
Centro-Dia de Referência para as Pessoas Idosas (Rua Barão de Coromandel, 982 - Barreiro)
Não funciona.
Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar
Funcionam normalmente.
Central de Vagas do SUAS
Plantão 24h.
Centro Pop Centro Sul (Avenida do Contorno, 10.852 – Barro Preto)
das 8h às 18h.
Centro Pop Lagoinha (Rua Além Paraíba, 101 – Lagoinha)
das 8h às 18h.
Centro POP Leste (Rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta)
das 8h às 12h.
Centro POP Miguilim (Rua Varginha, 210 – Floresta)
das 8h às 16h.
Centro POP Mulher/ CIAM - Rua Comendador Nohme Salomão -73 - Lagoinha
Não funciona.
Serviço Especializado em Abordagem Social
Funciona normalmente, das 9h às 21h.
Serviço de Atenção ao Migrante
Não funciona.
Sepultamento Gratuito
Plantão, das 7h às 19h, na Rua Rio de Janeiro, 1.187, 5º andar – Centro. Telefone: (31) 3277- 9834.
Cemitérios
Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim
Abertos das 7h às 17h, exclusivamente para a realização e atendimento para velórios e sepultamentos.
Plantão para agendamentos: das 7h às 18h.
Capela Velório do Barreiro
Fechada para manutenção.
Equipamentos Culturais
APCBH
Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte
Fechado de 2 a 5/4.
Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado
Funcionamento normal (de terça-feira a sábado, das 9h às 17h).
Centros Culturais
Fechados de 2 a 5/4.
Cine Santa Tereza
Sem programação nos dias 2 e 3/4.
Programação normal nos dias 4 e 5/4.
Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design
Funcionamento normal (de quarta-feira a domingo, das 10h às 18h).
Museu Casa Kubitschek
Funcionamento normal (de quarta-feira a domingo, das 10h às 18h).
Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB)
Funcionamento normal (de quarta-feira a domingo, das 10h às 18h).
Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS-BH)
Funcionamento normal (de quarta-feira a sábado, das 10h às 18h).
Museu da Moda de Belo Horizonte (MuMo)
Funcionamento normal (terça-feira, das 13h às 20h, e de quarta-feira a sábado, das 10h às 18h).
Teatro Marília
Sem programação no período de 2 a 5/4.
Teatro Francisco Nunes
Sem programação no período de 2 a 5/4/.
Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/ Teatro Raul Belém Machado
Sem programação no período de 2 a 5/4.
Segurança
Guarda Municipal
Trabalha normalmente.
Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH)
Funcionamento normal.
Parques
Antes de programar sua visita, clique aqui e confira o horário de funcionamento de todas as unidades da FPMZB.
Todos os Parques abaixo estarão abertos nos dias 2, 3, 4 e 5 de abril.
- Parque Jacques Cousteau
- Parque Municipal Américo Renné Giannetti
- Parque Bandeirante Silva Ortiz
- Parque Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho)
- Parque da Vila Pantanal
- Parque da Vila Santa Sofia
- Parque do Bairro Diamante (Colina)
- Parque do Bairro Havaí (Estrelinha)
- Parque do Conjunto Estrela Dalva
- Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara (Parquinho)
- Parque Ecológico Pedro Machado
- Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva
- Parque Elias Michel Farah
- Parque Municipal Tião dos Santos
- Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello
- Parque da Matinha
- Parque Professor Guilherme Lage
- Parque do Bairro Jardim Leblon
- Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado
- Parque Ecológico do Bairro Universitário
- Parque José Lopes dos Reis (Baleares)
- Parque Nossa Senhora da Piedade
- Parque Primeiro de Maio
- Parque Aggeo Pio Sobrinho
- Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira (Parque do Aeroporto)
- Parque Ecológico Roberto Burle Marx (Parque das Águas)
- Parque da Serra do Curral
- Mirante do Mangabeiras
- Parque das Mangabeiras - Maurício Campos
- Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo (Ecológico da Pampulha)
- Parque Ecológico Marcus Pereira Mello
- Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo)
- Parque Mata das Borboletas
- Parque Mosteiro Tom Jobim
- Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila (Julien Rien)
- Parque Rosinha Cadar
- Parque Amílcar Vianna Martins
- Parque Cássia Eller
- Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni (Parque da Cidade Nova)
- Parque Ecológico Renato Azeredo
- Parque-Escola Jardim Belmonte
- Parque Fernão Dias
- Parque Real
- Parque Municipal Ismael de Oliveira Fábregas
- Parque Orlando de Carvalho Silveira (Morro do Bolo)
- Parque Alexander Brandt
- Parque Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes (Madri)
- Parque do Bairro Planalto
Parques com acesso permanente
- Área do Vertedouro da Barragem Santa Lúcia (Bosque Colibri)
- Parque Altamira Costa Nogueira (Santo Antônio)
- Parque das Nações
- Parque do Confisco
- Parque do Conjunto Habitacional da Lagoa
- Parque Dona Clara
- Parque Ecológico do Brejinho
- Parque Ecológico e Cultural Fernando Roquete Reis (Vitória) - (acesso permanente à área aberta ao público)
- Parque Ecológico Jardim Vitória
- Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta (Teixeira Dias)
- Parque Ecológico Vida e Esperança do Tirol (acesso permanente aos equipamentos de ginástica na área externa)
- Parque Goiânia (acesso permanente pela Rua Jovelino Lacerda, 160 - parte aberta ao público)
- Parque Halley Alves Bessa
- Parque Jardim Montanhês
- Parque Jornalista Eduardo Couri (Barragem Santa Lúcia)
- Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira
- Parque Linear do Vale do Arrudas (Centenário)
- Parque Municipal Cerrado
- Parque Municipal do Bairro Trevo
- Parque Municipal Juscelino Kubitschek (JK)
Zoobotânica
Zoológico e Jardim Botânico de Belo Horizonte (Zoobotânica)
Abertos nos dias 2, 3, 4 e 5 de abril
Horário: das 8h às 17h (entrada até as 16h)
Ingressos: venda somente nas bilheterias
Aquário do Rio São Francisco (dentro do Zoo)
Aberto nos dias 2, 3, 4 e 5 de abril
Horário do Aquário: 8h30 às 16h30, com entrada até 16h
Ingressos: adquiridos à parte, na bilheteria do espaço
Posto de atendimento sala mineira do empreendedor
Fechado.
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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro