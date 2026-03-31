Semana Santa: veja o que abre e o que fecha no feriado em BH

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou nesta terça-feira (31/3) o funcionamento de diversos órgãos no feriado da Semana Santa. De acordo com a PBH, na quinta-feira (2/4), que antecede a Sexta-feira da Paixão (3/4), será ponto facultativo na capital.

Confira os horários de funcionamento do comércio, serviços e outros locais em Belo Horizonte:

Saúde

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Metropolitano Odilon Behrens, Central de Internação, SAMU, Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturno, Centros de Referência em Saúde Mental e laboratórios das UPAs funcionam normalmente, 24h, todos os dias da semana.



Centros de Saúde

Quinta-feira (2/4) - 7h às 17h

Sexta-feira (3/4) - Não funcionam

Sábado (4/4) - Não funcionam

Domingo (5/4) - Não funcionam



Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais

Quinta-feira (2/4) - 7h às 17h

Sexta-feira (3/4) - 8h às 18h

Sábado (4/4) - 8h às 18h

Domingo (5/4) - 8h às 18h



Serviço de Atenção à Saúde do Viajante

Quinta-feira (2/4) - 8h às 17h

Sexta-feira (3/4) - Não funciona

Sábado (4/4) - Não funciona

Domingo (5/4) - Não funciona



Central de Atendimento a Liminares, Centros de Esterilização de Cães e Gatos, Laboratórios regionais e Central, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Centro de Controle de Zoonoses, Laboratórios de Zoonoses, Academias da Cidade, Centros de Especialidades Médicas, o Centro de Treinamento e Referência, os Centros de Testagem e Aconselhamento, as Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, o Centro Municipal de Oftalmologia, os Centros de Reabilitação e os Centros de Especialidades Odontológicas



Quinta-feira (2/4) - 7h às 17h

Sexta-feira (3/4) - Não funcionam

Sábado (4/4) - Não funcionam



Centros de Convivência

Não funcionam de quinta-feira (2/4) a domingo (5/4)



Teleconsultas



Quinta-feira (2/4) - 8h às 20h

Sexta-feira (3/4) - Não funciona

Sábado (4/4) - Não funciona

Domingo (5/4) - Não funciona

Direitos da Cidadania

Conselho Tutelar (Rua Rio de Janeiro, 1.187 - 8º andar - Centro) (31) 3277-1912

Funciona normalmente, em regime de Plantão Centralizado. Atendimento 24h.

Centro de Referência das Juventudes – CRJ (Rua Guaicurus, 50 - Centro)

Não funciona entre 1º e 6 de abril.

Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Perdizes, 336 – Caiçara)

Não funciona.

Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Santa Matilde, 325 – Dom Cabral)

Não funciona.

Centro de Referência LGBT – CRLGBT (Rua Curitiba, 481 – Centro)

Não funciona.

Centro Especializado de Atendimento à Mulher – Benvinda (Rua Hermilo Alves, 34 – Santa Tereza)

Não funciona.

Defesa Civil

Funcionamento normal, todos os dias, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados. Os telefones de contato são: 199 e o (31) 3277-8864.

Trânsito e transporte

O transporte coletivo de Belo Horizonte vai funcionar com quadro de horários da seguinte forma:

Quinta-feira (2/4) - Quadro de Horário de dia útil atípico

Sexta-feira (3/4) - Quadro de Horário de domingo/feriados

Sábado (4/4) - Quadro de horário de sábado

Domingo (5/4) - Quadro de horário de domingo

Limpeza Urbana

A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) informa que na quinta-feira (2/4) e no sábado (4/4)todos os serviços de limpeza urbana serão realizados normalmente em Belo Horizonte. Na Sexta-Feira da Paixão (3/4)l, não haverá serviços de limpeza urbana.

Segurança Alimentar

Banco de Alimentos (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)

Não funcionará nos dias 2 e 3 de abril.

Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha - CRESAN

Não funcionará nos dias 2 e 3 de abril.

Mercado Distrital do Bairro São Paulo - MDBSP (Rua Maria Pietra Machado, 125 – São Paulo)

Funcionará nos dias 2 e 3 de abril, das 7h às 18h.

Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana - CAFA (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)

Não funcionará nos dias 2 e 3 de abril.

Direto da Roça

Funcionamento facultativo nos dias 2 e 3 de abril.

MDPE - Mercado Distrital do Padre Eustáquio (Rua Pará de Minas, 821 – Padre Eustáquio)

Funcionará normalmente no dia 2 e dia 3 de abril, das 17h às 22h.

Feira de Orgânicos

Funcionamento facultativo nos dias 2 e 3 de abril.

Feiras Livres

Funcionamento facultativo nos dias 2 e 3 de abril.

Feira da Agricultura Urbana e Pontos Regionais

Não funcionará nos dias 2 e 3 de abril.

Feira Modelo da Savassi (Praça da Savassi - Rua Pernambuco, entre os números 1.101 e 1.180)

A Feira Modelo da Savassi funcionará no dia 2 de abril. Ela só acontece às quintas-feiras, das 17h às 22h.

Feira Modelo Comidas do Mundo (Rua Araguari, entre as ruas Matias Cardoso e Rodrigues Caldas)

A Feira Modelo Comidas do Mundo só acontece às quartas-feiras, das 17h às 22h.

MDCR Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 – Cruzeiro)

Funcionamento normal no dia 2 e no dia 3 de abril, das 7h30 às 13h.

Programa Abastecer

Funcionamento facultativo nos dias 2 e 3 de abril.

Restaurantes Populares I, II, III e IV

Funcionarão normalmente no dia 2 de abril e nos dias 3, 4 e 5 de abril, com oferta de almoço exclusivamente à população em situação de rua, a partir das 12h.

Refeitório Popular João Bosco Murta Lages (Câmara Municipal)

Não funcionará nos dias 2 e 3 de abril.

Centros de Vivência Agroecológica - CEVAE's

Não funcionarão nos dias 2 e 3 de abril.

BH Resolve

A Central de Atendimento Presencial BH Resolve estará fechada nos dias 2 e 3 de abril. O aplicativo BH SIM, o Portal de Serviços e o telefone 156 podem ser utilizados para solicitar serviços ou obter informações.

Procon

Fechado. O agendamento virtual no Procon Online pode ser realizado no Portal de Serviços da PBH: https://servicos.pbh.gov.br.

Assistência Social

Diretorias Regionais de Assistência Social – DRAS

Não funciona.

Centros de Referência de Assistência Social – CRAS

Não funciona.

Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS

Não funciona.

Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 – Flávio Marques Lisboa)

Não funciona.

Centro-Dia de Referência para as Pessoas Idosas (Rua Barão de Coromandel, 982 - Barreiro)

Não funciona.

Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar

Funcionam normalmente.

Central de Vagas do SUAS

Plantão 24h.

Centro Pop Centro Sul (Avenida do Contorno, 10.852 – Barro Preto)

das 8h às 18h.

Centro Pop Lagoinha (Rua Além Paraíba, 101 – Lagoinha)

das 8h às 18h.

Centro POP Leste (Rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta)

das 8h às 12h.

Centro POP Miguilim (Rua Varginha, 210 – Floresta)

das 8h às 16h.

Centro POP Mulher/ CIAM - Rua Comendador Nohme Salomão -73 - Lagoinha

Não funciona.

Serviço Especializado em Abordagem Social

Funciona normalmente, das 9h às 21h.

Serviço de Atenção ao Migrante

Não funciona.

Sepultamento Gratuito

Plantão, das 7h às 19h, na Rua Rio de Janeiro, 1.187, 5º andar – Centro. Telefone: (31) 3277- 9834.

Cemitérios

Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim

Abertos das 7h às 17h, exclusivamente para a realização e atendimento para velórios e sepultamentos.

Plantão para agendamentos: das 7h às 18h.

Capela Velório do Barreiro

Fechada para manutenção.

Equipamentos Culturais

APCBH

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte

Fechado de 2 a 5/4.

Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado

Funcionamento normal (de terça-feira a sábado, das 9h às 17h).

Centros Culturais

Fechados de 2 a 5/4.

Cine Santa Tereza

Sem programação nos dias 2 e 3/4.

Programação normal nos dias 4 e 5/4.

Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design

Funcionamento normal (de quarta-feira a domingo, das 10h às 18h).

Museu Casa Kubitschek

Funcionamento normal (de quarta-feira a domingo, das 10h às 18h).

Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB)

Funcionamento normal (de quarta-feira a domingo, das 10h às 18h).

Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS-BH)

Funcionamento normal (de quarta-feira a sábado, das 10h às 18h).

Museu da Moda de Belo Horizonte (MuMo)

Funcionamento normal (terça-feira, das 13h às 20h, e de quarta-feira a sábado, das 10h às 18h).

Teatro Marília

Sem programação no período de 2 a 5/4.

Teatro Francisco Nunes

Sem programação no período de 2 a 5/4/.

Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/ Teatro Raul Belém Machado

Sem programação no período de 2 a 5/4.

Segurança

Guarda Municipal

Trabalha normalmente.

Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH)

Funcionamento normal.

Parques

Antes de programar sua visita, clique aqui e confira o horário de funcionamento de todas as unidades da FPMZB.

Todos os Parques abaixo estarão abertos nos dias 2, 3, 4 e 5 de abril.

Parque Jacques Cousteau

Parque Municipal Américo Renné Giannetti

Parque Bandeirante Silva Ortiz

Parque Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho)

Parque da Vila Pantanal

Parque da Vila Santa Sofia

Parque do Bairro Diamante (Colina)

Parque do Bairro Havaí (Estrelinha)

Parque do Conjunto Estrela Dalva

Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara (Parquinho)

Parque Ecológico Pedro Machado

Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva

Parque Elias Michel Farah

Parque Municipal Tião dos Santos

Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello

Parque da Matinha

Parque Professor Guilherme Lage

Parque do Bairro Jardim Leblon

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado

Parque Ecológico do Bairro Universitário

Parque José Lopes dos Reis (Baleares)

Parque Nossa Senhora da Piedade

Parque Primeiro de Maio

Parque Aggeo Pio Sobrinho

Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira (Parque do Aeroporto)

Parque Ecológico Roberto Burle Marx (Parque das Águas)

Parque da Serra do Curral

Mirante do Mangabeiras

Parque das Mangabeiras - Maurício Campos

Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo (Ecológico da Pampulha)

Parque Ecológico Marcus Pereira Mello

Parque José Dazinho Pimenta (Cenáculo)

Parque Mata das Borboletas

Parque Mosteiro Tom Jobim

Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila (Julien Rien)

Parque Rosinha Cadar

Parque Amílcar Vianna Martins

Parque Cássia Eller

Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni (Parque da Cidade Nova)

Parque Ecológico Renato Azeredo

Parque-Escola Jardim Belmonte

Parque Fernão Dias

Parque Real

Parque Municipal Ismael de Oliveira Fábregas

Parque Orlando de Carvalho Silveira (Morro do Bolo)

Parque Alexander Brandt

Parque Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes (Madri)

Parque do Bairro Planalto

Parques com acesso permanente

Área do Vertedouro da Barragem Santa Lúcia (Bosque Colibri)

Parque Altamira Costa Nogueira (Santo Antônio)

Parque das Nações

Parque do Confisco

Parque do Conjunto Habitacional da Lagoa

Parque Dona Clara

Parque Ecológico do Brejinho

Parque Ecológico e Cultural Fernando Roquete Reis (Vitória) - (acesso permanente à área aberta ao público)

Parque Ecológico Jardim Vitória

Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta (Teixeira Dias)

Parque Ecológico Vida e Esperança do Tirol (acesso permanente aos equipamentos de ginástica na área externa)

Parque Goiânia (acesso permanente pela Rua Jovelino Lacerda, 160 - parte aberta ao público)

Parque Halley Alves Bessa

Parque Jardim Montanhês

Parque Jornalista Eduardo Couri (Barragem Santa Lúcia)

Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira

Parque Linear do Vale do Arrudas (Centenário)

Parque Municipal Cerrado

Parque Municipal do Bairro Trevo

Parque Municipal Juscelino Kubitschek (JK)

Zoobotânica



Zoológico e Jardim Botânico de Belo Horizonte (Zoobotânica)

Abertos nos dias 2, 3, 4 e 5 de abril

Horário: das 8h às 17h (entrada até as 16h)

Ingressos: venda somente nas bilheterias

Aquário do Rio São Francisco (dentro do Zoo)

Aberto nos dias 2, 3, 4 e 5 de abril

Horário do Aquário: 8h30 às 16h30, com entrada até 16h

Ingressos: adquiridos à parte, na bilheteria do espaço

Posto de atendimento sala mineira do empreendedor

Fechado.

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro