Reservatório da usina de Três Marias pode atingir nível máximo após 6 anos

O reservatório da usina hidrelétrica de Três Marias, localizada na cidade de mesmo nome da Região Central de Minas Gerais, poderá atingir seu nível máximo em 2026.

Devido ao maior volume de chuvas registrado nos meses de janeiro a março de 2026, a quantidade de água recebida pelo reservatório de Três Marias tem sido superior à média histórica para esse período do ano. Essa condição vem permitindo o reenchimento gradual do lago, que deverá chegar ao seu nível máximo.

"Até o momento, de acordo com as previsões meteorológicas, não há indicativo da necessidade de abertura das comportas nos próximos dias, justamente devido a essa operação de reenchimento", disse a Cemig.

"É importante esclarecer que, embora o nível máximo normal do reservatório seja a elevação 572,50 m (100% do volume útil), o limite estabelecido para a operação é o nível conhecido como 'máximo maximorum', o qual se situa na elevação 573,40 m e está associado a um armazenamento de 106,5%. Portanto, ao final do dia de ontem, 22/03/2026, quando o nível do reservatório alcançou a elevação de 572,30 m (98,3%), ele se encontrava ainda 1,10 m abaixo do nível máximo permitido", informou a Cemig.

Ainda de acordo com a companhia, tendo em vista a proximidade do fim da estação chuvosa e a tendência de redução das vazões que chegam à usina, é possível operar o reservatório em níveis mais altos, próximos a 100%, conforme já realizado em outras oportunidades.

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Em fevereiro de 2020, o volume útil da represa alcançou 88,6%. Em março daquele ano, a usina atingiu 100% de sua capacidade depois de 11 anos.