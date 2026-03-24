MG: bombeiros levam médico de helicóptero para atender idoso

Um homem de 65 anos, que estava há quatro dias sem andar por causa de dores severas na lombar, foi atendido em casa na localidade rural de Córrego do Pote, no município de Riacho dos Machados (MG), Norte do estado. Um médico e um enfermeiro foram levados ao local de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros de Montes Claros na tarde desta terça-feira (24/3).

Hoje, os parentes solicitaram o socorro. Segundo a corporação, a aeronave foi mobilizada porque a vítima mora na margem oposta do Rio Gorutuba e as cheias do curso de água, tornaram inviável o acesso por meio terrestre.

A aeronave pousou perto da casa do idoso. Após avaliar o paciente, o médico ministrou medicação para conter a dor do nervo ciático, informou a corporação.

O tratamento foi semelhante ao que o idoso receberia em uma unidade hospitalar.

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Bombeiros e equipe médica aguardaram o medicamento fazer efeito e retornaram para a base da Companhia Especial de Operações Aéreas em Montes Claros.