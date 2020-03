Usina de Três Marias atinge 100% de sua capacidade depois de 11 anos

(foto: Roney Garcia/EM/D. A. Press) Usina de Três Marias, operada pela Cemig na região central do estado de Minas Gerais, voltará a atingir 100% da capacidade de seu reservatório. Depois do período de chuvas, a empresa armazenou água já pensando no período de seca, mas o nível superou as expectativas iniciais. No fim de fevereiro, parte das comportas foram abertas para evitar inundações e proteger as populações ribeirinhas do Rio São Francisco. Quase seis décadas depois de sua construção, a, operada pelana região central do estado de. Depois do período de chuvas, a empresa armazenou água já pensando no período de seca, mas o nível superou as expectativas iniciais. No fim de fevereiro, parte das comportas foram abertas para evitar inundações e proteger as populações ribeirinhas do









Além da geração de energia, Três Marias atua como principal responsável pelo abastecimento de água para os municípios circundantes, além de ajudar a regular a economia e o turismo da região. A operação da usina é fundamental para a regulação do Rio São Francisco, no trecho entre a barragem e a usina de Sobradinho, na Bahia.





A gestão da capacidade de armazenamento da Usina Três Marias tem sido feita pela Cemig junto à Agência Nacional de Águas (ANA) e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), com a contribuição de todos os agentes representantes dos estados e usuários da bacia hidrográfica.





Segundo o gerente de Planejamento Estratégico da Cemig, Ivan Sérgio Carneiro, no dia 4 foi registrada a maior média diária de vazão afluente (a água que chega à represa) dos últimos meses, chegando a 4.045 m³/s ao reservatório.

“Apesar disso, a Cemig liberou apenas 1.651 m³/s, menos da metade do que estava chegando. Caso não houvesse essa diferença entre o que chegava e o que saia, o nível do São Francisco atingiria em Pirapora o mesmo patamar da cheia histórica de 1979, chegando a 1,12 metro acima do que foi verificado naquele dia”, ressalta Ivan.





Com a redução das chuvas em março, a Cemig optou por não manter um espaço vazio no reservatório: “É nesse momento que os níveis de armazenamento buscam seu valor máximo, permitindo que ao longo do período seco seja realizada a operação inversa: liberar mais água que do que o reservatório estará recebendo. Assim sendo, até o final de março, o reservatório da Usina Três Marias deverá atingir armazenamento de 100%”, afirma o gerente da Cemig.