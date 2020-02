Usina de Três Marias tem maior volume de água em oito anos

Desde março de 2012 o volume na Usina Hidrelétrica de Três Marias não era tão alto (foto: Roney Garcia/EM/D. A. Press) Sudeste e o Nordeste desde janeiro trouxeram a boa notícia da recuperação do armazenamento de água nas usinas hidrelétricas de grandes bacias hidrográficas do país. O reservatório da Usina Hidrelétrica de Três Marias, localizada na cidade de mesmo nome da Região Central de Minas Gerais, atingiu nível de água armazenada que não se via há oito anos. O volume útil da represa alcançou 88,6%, neste mês, melhor resultado para fevereiro desde 2012, quando estava em 89,2%. Os dados são do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Brasil. Os temporais que caem sobre oe odesde janeiro trouxeram a boa notícia da recuperação do armazenamento de água nas usinas hidrelétricas de grandes bacias hidrográficas do país. O reservatório da, localizada na cidade de mesmo nome da, atingiu nível de água armazenada que não se via há oito anos. O volume útil da represa alcançou, neste mês, melhor resultado para fevereiro desde, quando estava em. Os dados são do), órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no





(foto: Paulinho Miranda/EM/D. A. Press) Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) abriu nessa sexta-feira, parcialmente, as comportas da usina. De acordo com a concessionária, a operação tem o objetivo de evitar que seja atingido o limite de armazenamento, provocando transtornos e inundações nas comunidades ribeirinhas do Rio São Francisco. A medida não era tomada desde janeiro de 2012. Com o aumento do volume de água na hidrelétrica, para evitar inundações, a) abriu nessa sexta-feira, parcialmente, as comportas da usina. De acordo com a concessionária, a operação tem o objetivo de evitar que seja atingido o limite de armazenamento, provocando transtornos e inundações nas comunidades ribeirinhas do. A medida não era tomada desde





O ONS, por sua vez, havia informado nos últimos dias que a previsão de chuvas se mantém nas bacias do São Francisco, Paranaíba e Grande, assim como na região Norte do país. Em recente reunião, os técnicos destacaram que a bacia do São Francisco teve chuva acumulada acima da média, em 102%.





Por meio de nota enviada ao Estado de Minas, a Agência Nacional de Águas (ANA) creditou às chuvas o bom momento da usina de Três Marias. “Duas causas fazem o armazenamento de um reservatório de água subir: chuvas e aumento das afluências (água que chega) nas regiões a montante (acima) do reservatório. É o caso de Três Marias, que teve um grande volume de chuvas nas cabeceiras do Rio São Francisco”, informou.





O ONS compara o início do ano ao número atual. Segundo o operador do sistema elétrico, “o aumento das chuvas na bacia do Rio São Francisco fez com que o volume do reservatório da usina de Três Marias subisse consideravelmente desde início do ano”. No dia 1º de janeiro, o nível do reservatório era de 57,2%, tendo chegado a 72,6% no último dia 3. A média de volume útil ocupado da represa nos meses de fevereiro vinha ao nível de 59,2%.



Tarifas





A recuperação dos níveis dos reservatórios traz a expectativa do consumidor de não pagar acréscimos na conta de energia, previstos no acionamento das chamadas bandeiras tarifárias. No entanto, a Cemig descarta. As bandeiras amarela e vermelha indicam as condições hidrológicas para a produção de energia elétrica. Quanto mais usinas térmicas, cuja produção é mais cara, são acionadas para atender a demanda da população, mais cara será a produção de energia.





Segundo a Cemig, “a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) leva em consideração todos os subsistemas para definir a bandeira que vai vigorar no país”. O diretor-geral da CMU Comercializadora de Energia, Walter Fróes, afirma que o volume elevado em reservatórios de diversas usinas pode é “atrasar” a aplicação de bandeiras tarifárias.





“A regulação é complexa, e variáveis interferem. Três Marias é somente uma das usinas, e isso depende do todo. Se todas estiverem cheias, lotadas, o que não é verdade no momento, você tem quatro meses de consumo integral. Em termos de tarifa, é impacto quase zero. O que pode acontecer é postergar a aplicação dessas bandeiras, a determinação dessas cobranças. Não tem algo relacionado diretamente na tarifa”, disse ao Estado de Minas.





Fróes explica, ainda, que Três Marias não é uma das usinas mais determinantes na questão energética. “Hoje, Três Marias tem importância energética muito pequena. Ela é mais importante como regulação hídrica de Sobradinho, na Bahia. Sobradinho representa 80% da energia do Nordeste. Lembrando que Três Marias também consta no subsistema Nordeste”.





Apesar do alto volume em Três Marias, o nível médio do subsistema Sudeste/Centro-Oeste, composto também pela usina da Região Central mineira, é de 38,67% neste mês. Em Minas Gerais, o menor volume é detectado na Usina Hidrelétrica de Emborcação, com 24,69%, sobre o Rio Paranaíba, na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro.