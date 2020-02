Para evitar inundações, Cemig abre comportas da Usina de Três Marias

Em 2014, o nível da água na Usina Hidrelétrica estava abaixo da comporta que libera o excesso do volume (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

As comportas da, localizada na cidade da Região Central do estado, serão abertas parcialmente a partir das 13h desta sexta-feira (28). Segundo a Cemig, a operação tem o objetivo de evitar que se atinja o limite de, causandopara as comunidadesdo Rio São Francisco.A gestão da capacidade de armazenamento da Usina Três Marias vem sendo feita pela Cemig, em conjunto com a Agência Nacional de Águas (ANA) e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Devido às fortesregistradas durante o carnaval e que devem persistir durante toda a primeira quinzena de março, a abertura parcial deve ser mantida pelos próximos 15 dias.Desde o último dia 18 de fevereiro, antes do período do carnaval, a vazão da usina já vinha sendo aumentada gradualmente por meio da. Atualmente, o reservatório apresenta um armazenamento de 88,6%, porém segundo a Cemig, a represa tem capacidade de “segurar” vazões muito superiores às que está liberando. Evitando assim, eventos críticos para as populações do Rio São Francisco.