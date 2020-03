(foto: Divulgação) A elevação do volume do Rio São Francisco por conta da abertura parcial das comportas da Usina Hidrelétrica de Três Marias (situada no município homônimo, na região Central do estado), feita pela Cemig desde a última sexta-feira (28), causa apreensão nas cidades banhadas pelo Velho Chico, onde os moradores ribeirinhos estão sendo orientados sobre os cuidados que devem ser adotados para se evitar riscos e prejuízos com a cheia no rio.





15:48 - 04/03/2020 Chove em quatro dias o que era esperado para um mês em Juiz de Fora Alertas nesse sentido foram emitidos em Januária e Buritizeiro, no Norte de Minas. A Defesa Civil Municipal de Januária divulgou comunicado, advertindo que, em virtude da ampliação da vazão liberada em Três Marias, o trecho do Rio São Francisco no município “deverá sofrer um aumento considerável em seu volume de água”. De acordo com o órgão municipal, na manhã desta quinta-feira, o Velho Chico subiu 7,54 metros acima do seu nível normal na cidade, que fica distante 360 quilômetros da Hidrelétrica de Três Marias.





“Todos os moradores nas ilhas e margens do rio devem manter vigilância e tomar todas as precauções necessárias para evitar riscos à vida ou prejuízos materiais”, diz o comunicado. “Também chamamos e atenção para a adoção das providências necessárias, que vão desde o monitoramento do nível das águas, até o abandono da área de risco, a fim de garantir a segurança das comunidades”, observa a Defesa Civil do Município.





O comunicado lembra ainda que, a partir de um esforço conjunto, os órgãos de defesa social, envolvendo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Marinha do Brasil e Defesa Civil de Januária, São Francisco e Pedra de Maria da Cruz, dentre outros, “estão reforçando o alerta e orientando as pessoas que vivem próximo aos cursos d’água sobre os riscos’.





O coordenador municipal de Defesa Civil de Januária, Manoel Santana, disse que, apesar do nível do Rio São Francisco ter aumentado mais de 7,50 metros, até a manhã desta quinta-feira, não houve danos no município. Por outro lado, ele salienta que o volume do rio continua em elevação e deve passar de 8 metros acima do nível normal nesta sexta-feira.





Santana informou que na manhã desta sexta-feira, uma equipe da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Meio Ambiente vai percorrer o Rio São Francisco de barco e verificar as condições dos moradores das ilhas e das áreas próximas ao barranco. O objetivo é avaliar possíveis danos e orientar a remoção das famílias para locais mais altos, se necessário.

Nesta quinta-feira, de acordo com o monitoramento da Cemig, o volume útil do reservatório da Usina Hidrelétrica atingiu 94,4% da capacidade. A companhia justificou que a abertura parcial das comportas da usina foi necessária para evitar que se atinja o limite de armazenamento, quando seria obrigatório o repasse de toda a água recebida pelo reservatório, causando transtornos e inundações para as comunidades ribeirinhas.