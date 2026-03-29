Santuário do Barreiro, em BH, recria entrada triunfal de Jesus em Jerusalém
Entre cânticos de louvor, grupo de teatro da paróquia participa da procissão e emociona fiéis neste domingo (29/3). Veja fotos
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O Santuário Arquidiocesano São Paulo da Cruz, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, abriu as portas bem cedo, na manhã deste domingo (29/3), para as celebrações do primeiro dia da Semana Santa.
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A partir das 7h, tendo à frente o pároco e reitor, padre Alex Favarato, houve missa, bênção dos ramos e procissão com o grupo de teatro da paróquia. Nas ruas, a recriação da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
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Padre Alex pertence à Congregação da Paixão de Jesus Cristo. Em 1961, os religiosos da congregação, também conhecida como Passionistas, deram início às obras de construção da Matriz de São Paulo da Cruz, hoje Santuário Arquidiocesano São Paulo da Cruz.
A matriz foi elevada a santuário em 2003, quando os Passionistas comemoraram 50 anos de vida missionária no Espírito Santo e em Minas Gerais, "sempre com a missão de anunciar o amor de Deus a cada pessoa, manifestado na paixão e morte de Cristo", conforme divulgado pela congregação.
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Ao Barreiro, eles chegaram em 10 de dezembro de 1954. Em pouco tempo, sua ação evangelizadora e missionária foi ampliada para as comunidades:
- Ferrugem (Bairro das Indústrias e Vila São Paulo)
- Barreiro de Cima
- Jatobá, Industrial
- Jardim Industrial (Dom Bosco)
- Boa Vista até os limites da Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Praça da Cemig)
- Sarzedo
- Ibirité