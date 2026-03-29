Ouro Preto: tradições centenárias e clima festivo celebram Domingo de Ramos

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.

O Domingo de Ramos (29/3) levou milhares de pessoas às ruas de Ouro Preto, na Região Central do estado. Eram 8h30, quando houve bênção e distribuição de palmas e ramos na Igreja Nossa Senhora do Carmo. Na sequência, fiéis participaram da procissão, que celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, até a Basílica Nossa Senhora do Pilar. A missa está prevista para começar às 18h.

Também na tarde deste domingo, às 16h, haverá celebração eucarística na Igreja Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia e no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição. Ao final, procissão com posterior encontro das imagens de Nossa Senhora das Dores e Nosso Senhor dos Passos, na Praça Tiradentes, no Centro Histórico.

Ao longo da semana, moradores e visitantes participam de missas, procissões, bênçãos e outras cerimônias que remetem aos tempos de Vila Rica. Um dos momentos aguardados na programação da ex-capital do estado será na sexta-feira (3/4), às 20h. Diante da Igreja Nossa Senhora do Rosário, ocorrerá a apresentação do figurado bíblico, seguido do Sermão do Descendimento da Cruz e Procissão do Enterro.

Na madrugada do sábado santo (4/4) para o domingo de Páscoa (5/4), os turistas podem se unir aos moradores para confecção dos tapetes devocionais. Sobre eles, feitos com arte e fé, vai passar a Procissão da Ressurreição, com o Santíssimo Sacramento.



A procissão percorreu as ruas históricas da cidade, saindo da Igreja de Nossa Senhora do Carmo para a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, reunindo moradores e visitantes em um ato de fé, tradição e preservação cultural Ane Souz/Divulgação A procissão percorreu as ruas históricas da cidade, saindo da Igreja de Nossa Senhora do Carmo para a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, reunindo moradores e visitantes em um ato de fé, tradição e preservação cultural Ane Souz/Divulgação Na foto, passagem da procissão em frente a Igreja de Nossa Senhora do Rosário Ane Souz/Divulgação Na foto, passagem da procissão em frente a Igreja de Nossa Senhora do Rosário Ane Souz/Divulgação A procissão reuniu moradores e visitantes em um ato de fé, tradição e preservação cultural Ane Souz/Divulgação A procissão percorreu as ruas históricas da cidade, saindo da Igreja de Nossa Senhora do Carmo para a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, reunindo moradores e visitantes em um ato de fé, tradição e preservação cultural Ane Souz/Divulgação Com ramos nas mãos, a comunidade relembra a entrada de Jesus em Jerusalém, em um dos momentos mais simbólicos do calendário litúrgico Ane Souz/Divulgação Com ramos nas mãos, a comunidade relembra a entrada de Jesus em Jerusalém, em um dos momentos mais simbólicos do calendário litúrgico Ane Souz/Divulgação Na manhã deste domingo fiéis participaram da tradicional Procissão o de Ramos em Ouro Preto (MG) Ane Souz/Divulgação Na manhã deste domingo fiéis participaram da tradicional Procissão o de Ramos em Ouro Preto (MG) Ane Souz/Divulgação Voltar Próximo

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Em Caeté

Também na histórica Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, houve celebração no domingo de ramos. Pela manhã, os católicos participaram da bênção, na Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso. Em seguida, houve a procissão rumo ao ginásio poliesportivo, onde fiéis de três paróquias se encontraram e lotaram o espaço.