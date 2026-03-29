Ouro Preto: tradições centenárias e clima festivo celebram Domingo de Ramos
Até a Páscoa, cidade histórica tem ampla programação religiosa e cultural. Veja galeria de fotos
compartilheSIGA
O Domingo de Ramos (29/3) levou milhares de pessoas às ruas de Ouro Preto, na Região Central do estado. Eram 8h30, quando houve bênção e distribuição de palmas e ramos na Igreja Nossa Senhora do Carmo. Na sequência, fiéis participaram da procissão, que celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, até a Basílica Nossa Senhora do Pilar. A missa está prevista para começar às 18h.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Também na tarde deste domingo, às 16h, haverá celebração eucarística na Igreja Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia e no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição. Ao final, procissão com posterior encontro das imagens de Nossa Senhora das Dores e Nosso Senhor dos Passos, na Praça Tiradentes, no Centro Histórico.
Leia Mais
Ao longo da semana, moradores e visitantes participam de missas, procissões, bênçãos e outras cerimônias que remetem aos tempos de Vila Rica. Um dos momentos aguardados na programação da ex-capital do estado será na sexta-feira (3/4), às 20h. Diante da Igreja Nossa Senhora do Rosário, ocorrerá a apresentação do figurado bíblico, seguido do Sermão do Descendimento da Cruz e Procissão do Enterro.
Na madrugada do sábado santo (4/4) para o domingo de Páscoa (5/4), os turistas podem se unir aos moradores para confecção dos tapetes devocionais. Sobre eles, feitos com arte e fé, vai passar a Procissão da Ressurreição, com o Santíssimo Sacramento.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Em Caeté
Também na histórica Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, houve celebração no domingo de ramos. Pela manhã, os católicos participaram da bênção, na Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso. Em seguida, houve a procissão rumo ao ginásio poliesportivo, onde fiéis de três paróquias se encontraram e lotaram o espaço.