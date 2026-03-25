Tradição, cultura e fé se unem para receber visitantes em São João del-Rei
Na ampla programação para o período, cidade apresenta ritos e costumes particulares
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História, cultura, beleza, fé e o tom solene das cerimônias religiosas centenárias já preenchem todos os espaços de São João del-Rei, no Campo das Vertentes de Minas Gerais. Às vésperas da semana santa, a cidade está pronta para viver os dias da Paixão de Cristo que, com tradições preservadas há séculos, têm grande participação popular e atraem visitantes de todo o país.
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No domingo (29/3), haverá a missa e bênção de ramos, marcando a entrada de Jesus em Jerusalém, e à tarde, a Procissão do Triunfo, cortejo festivo com a imagem de Nosso Senhor do Triunfo.
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“Tão logo termina a Páscoa, começamos os preparativos para as celebrações do ano seguinte, especialmente no nome dos padres, os ‘pregadores”, que virão para o sermão. Recebemos milhares de pessoas nas missas, procissões, ofícios. É um momento muito forte no nosso calendário”, afirma, com entusiasmo, o titular da Paróquia da Catedral Basílica Nossa Senhora do Pilar, monsenhor Geraldo Magela da Silva, e vigário geral da Diocese de São João del-Rei.
À frente da diocese, está o bispo dom José Eudes Campos do Nascimento.
Neste ano, as celebrações ocorrem nas igrejas do Carmo e do Rosário, ambas no Centro Histórico, devido à restauração da catedral, magnífico templo do século 18 tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Estarão presentes 20 padres, ficando o Sermão do Descendimento da Cruz, na sexta-feira santa, a cargo do bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, dom Edmar José da Silva.
“Como ocorre há mais de três séculos, toda a organização da semana santa se encontra a cargo da tricentenária Irmandade do Santíssimo Sacramento. Um dos nossos destaques está na música sacra, que encanta os fiéis, especialmente os visitantes. Com mais de 200 anos de atuação, a Orquestra Ribeiro Bastos se apresenta nas cerimônias, incluindo o Ofício de Trevas, do qual participa também o Coro Gregoriano de Coroinhas."
O repertório da Orquestra Ribeiro Bastos se concentra na música oitocentista do compositor são-joanense padre José Maria Xavier (1819-1887), um dos principais representantes da tradição musical religiosa de Minas no século 19.
Ofício de trevas
Ao falar sobre as características muito próprias da semana santa de São João del-Rei, monsenhor Geraldo Magela conta que a cidade conserva a originalidade de três dias do Ofício de Trevas, algo único em Minas (veja a programação). “Ocorrem na quarta-feira à noite, na sexta-feira de manhã e no sábado santo também pela manhã”, explica monsenhor Geraldo Magela.
Celebrado em latim, o Ofício das Trevas é constituído pelas orações das horas litúrgicas (matinas e laudes) durante o tríduo pascal. Inclui salmos, leituras e cantos que meditam o drama da Paixão e Morte de Jesus, e tem como destaque o “tenebrarium”, candelabro triangular com 15 velas que se apagam progressivamente.
Ao contrário de outras cidades, os tapetes devocionais, comuns na Páscoa e Corpus Christi, são montados em São João del-Rei apenas na sexta-feira santa, cobrindo as ruas por onde passa a Procissão do Enterro. Os visitantes também podem ver, na quinta-feira à noite ao longo de toda a sexta-feira, cenas bíblicas apresentadas nas igrejas do Centro Histórico.
Já o toque dos sinos, reconhecidos como patrimônio imaterial, se silenciam da noite de quinta-feira ao sábado, em respeito à morte de Jesus. Assim, entram em cena as matracas, peças de madeira com chapa e argola de metal, dos dois lados, que se agitam na mãos de voluntários das paróquias.
Programação
Semana Santa em São João Del-Rei
Domingo de Ramos (29/3)
- 9h30 – Bênção dos ramos na Igreja Nossa Senhora do Rosário, seguindo-se a procissão até a Igreja Nossa Senhora do Carmo, onde será celebrada missa solene com o Canto da Paixão
- 18h – Procissão festiva com a imagem de Nosso Senhor do Triunfo, saindo da Igreja Nossa Senhora do Carmo
Segunda e terça-feira santas (30 e 31/3)
- 7h e 19h – Missa na Igreja Nossa Senhora do Carmo
- 19h30 – Via-sacra solene, na Igreja Nossa Senhora do Carmo
Quarta-feira Santa (1/4)
- 7h – Missa na Igreja Nossa Senhora do Carmo
- 19h – Ofício de Trevas: Matinas e Laudes, na Igreja Nossa Senhora do Carmo
Quinta-feira Santa (2/4)
- 9h30 – Missa solene do crisma
- 17h – Missa solene da Ceia do Senhor, na Igreja Nossa Senhora do Carmo
- 20h30 – Lava-pés, na Praça Carlos Gomes (ao lado da Igreja Nossa Senhora do Carmo)
Sexta-feira Santa (3/4)
- 8h – Ofício de Trevas: Matinas e Laudes, na Igreja Nossa Senhora do Carmo
- 12h30 – Sermão das Sete Palavras, na Igreja Nossa Senhora do Carmo
- 15h – Solene Ação Litúrgica, na Igreja Nossa Senhora do Carmo
- 20h30 – Descendimento da Cruz, na Escadaria da Igreja Nossa Senhora das Mercês
Sábado Santo (4/4)
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- 8h30 – Ofício de Trevas: Matinas e Laudes, na Igreja Nossa Senhora do Carmo
- 20h – Solene Vigília Pascal, na Igreja Nossa Senhora do Rosário
Domingo de Páscoa (5/4)
- 9h30 – Solene Missa Pontifical, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, celebrada pelo bispo diocesano dom José Eudes Campos do Nascimento
- 16h – Procissão do Santíssimo Sacramento, saindo da Igreja Nossa Senhora do Rosário
- 20h – Solene coroação de Nossa Senhora, na Igreja Nossa Senhora do Rosário