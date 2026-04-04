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EM INVESTIGAÇÃO

Disparo acidental: criança é atingida por arma de chumbinho na cabeça em MG

Menino foi atingido por tiro de chumbinho enquanto brincava com adolescente de 13 anos em Augusto de Lima, na Região Central

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
04/04/2026 12:43 - atualizado em 04/04/2026 12:53

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Fachada do Hospital João XXIII
Devido à gravidade dos ferimentos, o menino precisou ser transferido para a capital mineira crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Uma criança de 11 anos foi internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, depois ser atingida por um tiro de chumbinho na cabeça. O caso ocorreu na sexta-feira (3/4), no município Augusto de Lima (MG), na Região Central.

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Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o menino deu entrada inicialmente no hospital da cidade com um ferimento na cabeça, possivelmente causado por arma de pressão. Devido à gravidade, ele precisou ser transferido para a capital.

De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, o disparo ocorreu enquanto a criança almoçava com a avó na casa de um conhecido.

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A mulher relatou que descansava em um quarto quando ouviu um tiro. Ao verificar o que havia ocorrido, encontrou o neto ferido e outro adolescente, de 13 anos, no local.

O jovem contou que havia mostrado uma espingarda de chumbinho para a vítima e ao manusear a arma, acabou efetuando um disparo acidental. O pai do adolescente informou à polícia que também estava na residência, mas no quintal, e só percebeu a situação após ouvir gritos. Ele socorreu a criança e a levou até o hospital.

O adolescente não conseguiu prestar um depoimento detalhado devido ao abalo emocional, de acordo com a PM. O proprietário da arma não foi localizado até o momento.

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O caso é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que informou ter instaurado procedimento para a apuração dos fatos. As investigações seguem em andamento e ainda não há atualizações sobre a autoria e a propriedade da arma.

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