Disparo acidental: criança é atingida por arma de chumbinho na cabeça em MG
Menino foi atingido por tiro de chumbinho enquanto brincava com adolescente de 13 anos em Augusto de Lima, na Região Central
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Uma criança de 11 anos foi internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, depois ser atingida por um tiro de chumbinho na cabeça. O caso ocorreu na sexta-feira (3/4), no município Augusto de Lima (MG), na Região Central.
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Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o menino deu entrada inicialmente no hospital da cidade com um ferimento na cabeça, possivelmente causado por arma de pressão. Devido à gravidade, ele precisou ser transferido para a capital.
De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, o disparo ocorreu enquanto a criança almoçava com a avó na casa de um conhecido.
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A mulher relatou que descansava em um quarto quando ouviu um tiro. Ao verificar o que havia ocorrido, encontrou o neto ferido e outro adolescente, de 13 anos, no local.
O jovem contou que havia mostrado uma espingarda de chumbinho para a vítima e ao manusear a arma, acabou efetuando um disparo acidental. O pai do adolescente informou à polícia que também estava na residência, mas no quintal, e só percebeu a situação após ouvir gritos. Ele socorreu a criança e a levou até o hospital.
O adolescente não conseguiu prestar um depoimento detalhado devido ao abalo emocional, de acordo com a PM. O proprietário da arma não foi localizado até o momento.
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O caso é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que informou ter instaurado procedimento para a apuração dos fatos. As investigações seguem em andamento e ainda não há atualizações sobre a autoria e a propriedade da arma.