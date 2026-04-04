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ESPOSA DISSE NÃO SABER DE NADA

Homem leva a esposa para passear e é preso com duas submetralhadoras

Denúncia motivou batida da Polícia Militar. O detido tem passagens por homicídio, roubo e tráfico de drogas no estado do Espírito Santo

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
04/04/2026 08:41

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Submetralhadoras foram encontradas depois de denúncia recebida pela PM
Submetralhadoras foram encontradas depois de denúncia recebida pela PM crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem de 31 anos, acusado dos crimes de homicídio, roubo e tráfico de drogas no estado do Espírito Santo, foi preso com duas submetralhadoras em Sete Lagoas (MG), na Região Central do estado, no final da tarde dessa sexta-feira (3/4).

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A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu uma denúncia de que o suspeito estava viajando de Belo Horizonte a Sete Lagoas com armas de fogo em um carro Fiat Fiesta prata. Os militares organizaram uma operação e encontraram o veículo parado em uma rua do Bairro Canaã, com um casal dentro, segundo o boletim de ocorrência.

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O homem e a mulher, identificada como esposa do motorista, foram abordados e revistados. De acordo com o boletim de ocorrência, nada de ilícito foi encontrado com nenhum dos dois. No entanto, uma busca no carro resultou na apreensão de duas submetralhadoras de fabricação artesanal: uma de calibre .380 e a outra de 9 milímetros.

Os registros policiais dão conta de que o homem assumiu a propriedade das armas de imediato. Segundo a PM, ele afirmou que a esposa não sabia das submetralhadoras e havia sido apenas convidada por ele para fazer uma compra na cidade de Sete Lagoas. A versão foi confirmada pela mulher.

Uma consulta no sistema policial constatou a informação de que o suspeito responde a três inquéritos de crimes no estado capixaba. Ele recebeu voz de prisão por porte ilegal de armas de fogo de uso restrito, e o carro ficou sob a responsabilidade da esposa, que foi liberada.

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O caso segue sob investigação da 2ª Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil.

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