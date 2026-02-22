Assine
overlay
Início Gerais
EM INVESTIGAÇÃO

Corpos que seriam de casal desaparecido em Sete Lagoas são encontrados

Ossadas foram encontradas por um morador em uma área de mata, às margens da rodovia MGB-328. Mãe de jovem desaparecida identificou seus objetos pessoais

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
22/02/2026 22:49 - atualizado em 22/02/2026 23:02

compartilhe

SIGA
x
Viatura policial
Mãe de jovem desaparecida afirmou que a filha e o namorado estavam sendo perseguidos por um ex-companheiro, que estava inconformado com o fim do relacionamento crédito: Reprodução

O corpo de uma jovem de 18 anos, que estava desaparecida desde 31 de janeiro, foi encontrado em uma área de mata às margens da rodovia MGB-328, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais. A vítima estava em avançado estado de decomposição.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Além da jovem, foi encontrado o corpo de um homem, ainda não identificado.

De acordo com o registro policial, a corporação foi acionada depois que uma pessoa encontrou as vítimas. Ao lado dos corpos, havia objetos pessoais, como roupas, chinelos e joias.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada e constatou marcas de disparos de arma de fogo nos dois crânios encontrados.

Leia Mais

Durante a ocorrência, policiais militares tiraram fotos dos objetos encontrados junto aos corpos e foram até a casa da mãe da jovem que estava desaparecida, moradora de Sete Lagoas. No endereço, a mulher reconheceu o chinelo, as roupas e as joias como sendo de sua filha. Apesar disso, a identificação oficial depende de exames periciais.

Vítima de ameaças

Aos militares, a mãe da vítima afirmou que a jovem e o namorado estavam sendo perseguidos por um ex-companheiro da moça, que estaria inconformado com o fim do relacionamento.

De acordo com o relato, o homem, constantemente, enviava mensagens e áudios para a jovem, ameaçando-a de morte. As conversas foram compartilhadas com a genitora e entregues à polícia. Em uma das mensagens, o homem afirmava que, se encontrasse com a vítima na rua, iria “cortar sua cabeça”.

Ainda segundo o registro policial, a mulher contou que a vítima e o suspeito tinham uma filha de 1 ano e 8 meses. Além disso, afirmou que, depois do desaparecimento, o suspeito não foi mais visto. A jovem já tinha uma medida protetiva contra o ex.

Em posse das informações, os militares foram até a casa do suspeito. Ele negou ter praticado o crime. Durante buscas no imóvel, nenhum objeto ilegal foi encontrado. No entanto, em 2025, o homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Ele também possui passagens por tráfico de drogas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Devido aos indícios de autoria e periculosidade do homem, ele foi levado até a delegacia de Polícia Civil da cidade para prestar depoimento.

Tópicos relacionados:

minas-gerais policia sete-lagoas violencia-contra-a-mulher

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay