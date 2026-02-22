Corpos que seriam de casal desaparecido em Sete Lagoas são encontrados

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O corpo de uma jovem de 18 anos, que estava desaparecida desde 31 de janeiro, foi encontrado em uma área de mata às margens da rodovia MGB-328, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais. A vítima estava em avançado estado de decomposição.

Além da jovem, foi encontrado o corpo de um homem, ainda não identificado.

De acordo com o registro policial, a corporação foi acionada depois que uma pessoa encontrou as vítimas. Ao lado dos corpos, havia objetos pessoais, como roupas, chinelos e joias.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada e constatou marcas de disparos de arma de fogo nos dois crânios encontrados.

Durante a ocorrência, policiais militares tiraram fotos dos objetos encontrados junto aos corpos e foram até a casa da mãe da jovem que estava desaparecida, moradora de Sete Lagoas. No endereço, a mulher reconheceu o chinelo, as roupas e as joias como sendo de sua filha. Apesar disso, a identificação oficial depende de exames periciais.

Vítima de ameaças

Aos militares, a mãe da vítima afirmou que a jovem e o namorado estavam sendo perseguidos por um ex-companheiro da moça, que estaria inconformado com o fim do relacionamento.

De acordo com o relato, o homem, constantemente, enviava mensagens e áudios para a jovem, ameaçando-a de morte. As conversas foram compartilhadas com a genitora e entregues à polícia. Em uma das mensagens, o homem afirmava que, se encontrasse com a vítima na rua, iria “cortar sua cabeça”.

Ainda segundo o registro policial, a mulher contou que a vítima e o suspeito tinham uma filha de 1 ano e 8 meses. Além disso, afirmou que, depois do desaparecimento, o suspeito não foi mais visto. A jovem já tinha uma medida protetiva contra o ex.

Em posse das informações, os militares foram até a casa do suspeito. Ele negou ter praticado o crime. Durante buscas no imóvel, nenhum objeto ilegal foi encontrado. No entanto, em 2025, o homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Ele também possui passagens por tráfico de drogas.

Devido aos indícios de autoria e periculosidade do homem, ele foi levado até a delegacia de Polícia Civil da cidade para prestar depoimento.

