Dupla é presa com drogas e arma na Barragem Santa Lúcia, em BH

Dois homens foram presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo nesta quinta-feira (26/3) na Vila Barragem Santa Lúcia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, equipes do Tático Móvel receberam denúncia de que indivíduos estariam traficando na região, sendo que um deles estaria armado.

Durante a operação na Avenida Artur Bernardes, os suspeitos foram abordados e presos.

Com a dupla foram apreendidos 50 buchas de maconha, nove porções de haxixe, 20 pinos de cocaína e 85 pedras de crack. Além disso, os militares encontraram 12 munições calibre .380 e uma pistola com numeração suprimida.

Também foram recolhidos dois aparelhos celulares.

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Os suspeitos foram encaminhados à delegacia, junto com o material apreendido.