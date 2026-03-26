Dupla é presa com drogas e arma na Barragem Santa Lúcia, em BH
Suspeitos foram flagrados na Avenida Artur Bernardes com maconha, crack, cocaína e pistola com numeração suprimida
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Dois homens foram presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo nesta quinta-feira (26/3) na Vila Barragem Santa Lúcia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).
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Segundo a Polícia Militar, equipes do Tático Móvel receberam denúncia de que indivíduos estariam traficando na região, sendo que um deles estaria armado.
Durante a operação na Avenida Artur Bernardes, os suspeitos foram abordados e presos.
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Com a dupla foram apreendidos 50 buchas de maconha, nove porções de haxixe, 20 pinos de cocaína e 85 pedras de crack. Além disso, os militares encontraram 12 munições calibre .380 e uma pistola com numeração suprimida.
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Também foram recolhidos dois aparelhos celulares.
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Os suspeitos foram encaminhados à delegacia, junto com o material apreendido.