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GOLPE NO TRÁFICO DE BH

Dupla é presa com drogas e arma na Barragem Santa Lúcia, em BH

Suspeitos foram flagrados na Avenida Artur Bernardes com maconha, crack, cocaína e pistola com numeração suprimida

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/03/2026 06:09 - atualizado em 26/03/2026 06:50

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Além de arma e munições, foram apreendidas 50 buchas de maconha, nove porções de haxixe, 20 pinos de cocaína e 85 pedras de crack
Além de arma e munições, foram apreendidas 50 buchas de maconha, nove porções de haxixe, 20 pinos de cocaína e 85 pedras de crack crédito: PMMG/Reprodução

Dois homens foram presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo nesta quinta-feira (26/3) na Vila Barragem Santa Lúcia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).

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Segundo a Polícia Militar, equipes do Tático Móvel receberam denúncia de que indivíduos estariam traficando na região, sendo que um deles estaria armado.

Durante a operação na Avenida Artur Bernardes, os suspeitos foram abordados e presos.

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Com a dupla foram apreendidos 50 buchas de maconha, nove porções de haxixe, 20 pinos de cocaína e 85 pedras de crack. Além disso, os militares encontraram 12 munições calibre .380 e uma pistola com numeração suprimida.

Também foram recolhidos dois aparelhos celulares.

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Os suspeitos foram encaminhados à delegacia, junto com o material apreendido.

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