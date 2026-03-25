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COMBATE AO TRÁFICO

BH: grande quantidade de drogas é apreendida no Aglomerado da Serra

Operação policial localiza imóvel usado para preparo e distribuição de entorpecentes; local seria ligado à organização criminosa

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SM
Sofia Maia*
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Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
25/03/2026 16:15 - atualizado em 25/03/2026 16:19

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Polícia Militar apreendeu 1 mil pinos de cocaína, 571 pedras de crack, além de drogas não fracionadas e três balanças de precisão
Polícia Militar apreendeu 1 mil pinos de cocaína, 571 pedras de crack, além de drogas não fracionadas e três balanças de precisão crédito: Divulgação/PMMG

A Polícia Militar de Minas Gerais  (PMMG) apreendeu grande quantidade de drogas na manhã desta terça-feira (25/3), durante operação na vila Nossa Senhora do Rosário, no Aglomerado da Serra, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A ação ocorreu na Rua Oliem Bonfim Guimarães, onde militares localizaram um imóvel utilizado para preparo e fracionamento de entorpecentes.

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Durante as buscas, os militares apreenderam aproximadamente 1 mil pinos de cocaína, 571 pedras de crack, seis porções grandes de crack, cerca de 80 gramas de cocaína ainda não fracionada e três balanças de precisão, utilizadas para pesar e dividir as drogas. 

De acordo com a PM, equipes do GEPAR 7 atuavam na região quando identificaram a residência, apontada como ponto de apoio para o tráfico de drogas na área conhecida como Del Rey. O local seria vinculado a uma organização criminosa que atua no aglomerado.

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Todo o material apreendido e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais. Até o momento, não há informações sobre prisões. A ocorrência segue em andamento na sede do 22º Batalhão e o caso segue sob investigação das autoridades competentes.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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