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‘Formigueiro humano’: conheça Taboão da Serra, a cidade ‘mais apertada do Brasil’
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Segundo dados do Censo 2022 divulgados pelo IBGE, o município tem uma concentração humana que supera até mesmo a da capital paulista. São cerca de 13,4 mil pessoas vivendo a cada quilômetro quadrado! Foto: Youtube/Junior Lopes Drone
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Para efeito de comparação, o estado do Rio de Janeiro conta com 366,96 habitantes por km², e Amazonas tem a menor densidade, com 2,53 de pessoas por km². No Brasil, a densidade média é de 23,86 habitantes por km². Foto: Flickr - Mário Oliveira/MTUR
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Um aspecto marcante é que todo o território municipal de Taboão da Serra é classificado como urbano, sem presença de áreas rurais, característica incomum mesmo em escala internacional. Foto: Wikimedia Commons/Reginaldomaia
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Historicamente, a região era composta por chácaras e olarias ligadas a Itapecerica da Serra, mas, após sua emancipação em 1959, o crescimento demográfico foi explosivo, multiplicando a população em quase 70 vezes em seis décadas. Foto: Divulgac?a?o/PMTS
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Segundo o IBGE, atualmente Taboão da Serra tem aproximadamente 273,5 mil moradores em uma área reduzida de aproximadamente 20,4 km² — a cidade registrou um aumentou cerca de 11% desde 2010. Foto: Divulgac?a?o
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No ranking nacional de densidade, a cidade lidera uma lista composta majoritariamente por municípios paulistas e fluminenses, como Diadema (2º), com 12,7 mil habitantes por km², e São João de Meriti (3º), com 12,5 mil. Foto: Divulgac?a?o/Secom
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Para mitigar os problemas de mobilidade decorrentes dessa concentração, está em desenvolvimento a extensão da Linha 4-Amarela do Metrô, incluindo uma nova estação integrada a um terminal de ônibus que atenderá municípios vizinhos. Foto: Reproduc?a?o/ViaQuatro
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Esse crescimento acelerado e sem planejamento prévio resultou em sérios desafios estruturais como escassez de terrenos, sobrecarga de serviços de saúde, educação e saneamento, e mobilidade prejudicada pelas ruas estreitas e trânsito intenso. Foto: Divulgac?a?o/Secom/PMTS
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Hoje, Taboão da Serra possui forte integração econômica com a capital paulista, funcionando como importante área residencial e comercial para trabalhadores que se deslocam diariamente entre as duas cidades. Foto: Reproduc?a?o/YouTube Luiz Silva Drone
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O município abriga centros comerciais, pequenas indústrias, serviços variados e um comércio bastante ativo, especialmente ao longo das principais avenidas. Entre seus pontos conhecidos está o Parque das Hortênsias, espaço de lazer bastante frequentado pela população local. Foto: Divulgac?a?o/PMTS
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A proximidade com bairros paulistanos como Butantã e Campo Limpo facilita a integração com a capital, tornando o município um ponto estratégico para quem busca moradia com acesso rápido a centros de ensino e hospitais. Foto: Reproduc?a?o/YouTube Luiz Silva Drone