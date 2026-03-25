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PREVISÃO DO TEMPO

BH está sob alerta de chuva nesta quarta-feira (25/3)

De acordo com o aviso, a capital mineira pode enfrentar chuva de volume de 20 a 30mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
25/03/2026 14:34

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Chuvas de volume entre 20 e 30mm podem atingir a capital mineira
Chuvas podem atingir todas as regiões da capital mineira até as 8h desta quinta (26/3) crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press

Belo Horizonte está sob alerta para pancadas de chuva. O comunicado foi emitido pela Defesa Civil na tarde desta quarta-feira (25/3). Pela manhã, o órgão municipal já havia informado sobre a possibilidade de precipitações de intensidade moderada a forte.

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De acordo com o alerta, a capital mineira pode enfrentar chuva de volume de 20 a 30mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h até as 8h de quinta-feira (26/3). 

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Nesses casos, a Defesa Civil recomenda evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de maior intensidade da chuva.

Além disso, é indicado não atravessar ruas alagadas e não se aproximar de enxurradas. Por causa da força dos ventos, também é ideal uma atenção especial em áreas próximas a árvores, encostas e morros.

Como posso receber os alertas?


Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH

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A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

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Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

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