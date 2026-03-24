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Grande BH: arco-íris duplo colore céu de Contagem durante chuva de granizo

Cidade na Região Metropolitana de Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva, segundo Defesa Civil municipal

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
24/03/2026 16:41

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Cidade na Região Metropolitana de Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva, segundo Defesa Civil municipal
Cidade na Região Metropolitana de Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva, segundo Defesa Civil municipal crédito: Jorge Lopes EM/D.A Press

Um arco-íris duplo colore o céu cinza de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (24/3). O fenômeno foi visto no Bairro Eldorado no momento em que uma chuva de granizo acontecia. 

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Apesar das várias cores do arco-íris, o alerta para Contagem é amarelo. Segundo a Defesa Civil municipal, há possibilidade de pancadas de chuva com ventos fortes e raios na cidade. O aviso foi emitido pelo órgão às 13h55 desta terça-feira (24/3) e é válido até as 10h desta quarta-feira (25/3).

Cidade na Região Metropolitana de Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva, segundo Defesa Civil municipal
O fenômeno foi visto no Bairro Eldorado Jorge Lopes EM/D.A Press

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De acordo com a Defesa Civil de Contagem, há possibilidade de chuvas com volume entre 20 a 50 milímetros por dia, com ventos entre 20 a 60 km/h. O órgão informa que há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Orientações da Defesa Civil

  • Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva;
  • Não deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos;
  • Não se abrigue, nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial em áreas de encostas e morros;
  • Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes
  • das casas e o surgimento de minas d’água, avise imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199.

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