Grande BH: arco-íris duplo colore céu de Contagem durante chuva de granizo
Cidade na Região Metropolitana de Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva, segundo Defesa Civil municipal
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Um arco-íris duplo colore o céu cinza de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (24/3). O fenômeno foi visto no Bairro Eldorado no momento em que uma chuva de granizo acontecia.
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Apesar das várias cores do arco-íris, o alerta para Contagem é amarelo. Segundo a Defesa Civil municipal, há possibilidade de pancadas de chuva com ventos fortes e raios na cidade. O aviso foi emitido pelo órgão às 13h55 desta terça-feira (24/3) e é válido até as 10h desta quarta-feira (25/3).
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De acordo com a Defesa Civil de Contagem, há possibilidade de chuvas com volume entre 20 a 50 milímetros por dia, com ventos entre 20 a 60 km/h. O órgão informa que há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
Orientações da Defesa Civil
- Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva;
- Não deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos;
- Não se abrigue, nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial em áreas de encostas e morros;
- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes
- das casas e o surgimento de minas d’água, avise imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199.