Grande BH: arco-íris duplo colore céu de Contagem durante chuva de granizo

Um arco-íris duplo colore o céu cinza de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (24/3). O fenômeno foi visto no Bairro Eldorado no momento em que uma chuva de granizo acontecia.

Apesar das várias cores do arco-íris, o alerta para Contagem é amarelo. Segundo a Defesa Civil municipal, há possibilidade de pancadas de chuva com ventos fortes e raios na cidade. O aviso foi emitido pelo órgão às 13h55 desta terça-feira (24/3) e é válido até as 10h desta quarta-feira (25/3).

O fenômeno foi visto no Bairro Eldorado Jorge Lopes EM/D.A Press

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De acordo com a Defesa Civil de Contagem, há possibilidade de chuvas com volume entre 20 a 50 milímetros por dia, com ventos entre 20 a 60 km/h. O órgão informa que há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Orientações da Defesa Civil