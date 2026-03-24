Regiões de BH estão em alerta para granizo nesta terça-feira (24/3)

Todas as regiões de Belo Horizonte estão em alerta para granizo na tarde desta terça-feira (24/3). O alerta foi emitido pela Defesa Civil municipal por volta das 15h20. O aviso é válido para a próxima hora.

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O órgão também emitiu alerta para pancadas de chuva entre 13h desta terça-feira (24/3) e 8h desta quarta-feira (25/3). A Defesa Civil de BH informa que as precipitações podem ter volume entre 30 a 50 milímetros com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

Diante da possibilidade de granizo, a Defesa Civil de BH orienta:

Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;



Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;



Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;



Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;



Procure estacionar em um local seguro e coberto.

Recomendações em caso de chuva forte