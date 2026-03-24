Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Carro capota e complica trânsito perto do BH Shopping

Acidente aconteceu por volta das 11h na BR-356 e uma das vítimas está sendo socorrida pelos profissionais do Samu

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
24/03/2026 11:45

compartilhe

SIGA
x
Carro capota e complica trânsito perto do BH Shopping, na manhã desta terça-feira (24/3)
Carro capota e complica trânsito perto do BH Shopping na manhã desta terça-feira (24/3) crédito: Wellington Barbosa/EM/D.A. Press

Um acidente envolvendo dois veículos complica o trânsito na manhã desta terça-feira (24/3) na BR-356, próximo ao BH Shopping.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo informações da equipe do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes Públicos, o veículo Hyundai HB20 acabou colidindo na traseira do Volkswagen T-Cross e capotou na faixa da esquerda.

Leia Mais

A vítima do HB20 está sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos leves. A outra motorista dispensou atendimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O congestionamento no sentido Centro chega ao Outlet. A Polícia Militar foi acionada. Motoristas que passam pela região precisam ter paciência e atenção.

Tópicos relacionados:

acidente acidentes-de-transito bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay