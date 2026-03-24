Carro capota e complica trânsito perto do BH Shopping

Um acidente envolvendo dois veículos complica o trânsito na manhã desta terça-feira (24/3) na BR-356, próximo ao BH Shopping.

Segundo informações da equipe do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes Públicos, o veículo Hyundai HB20 acabou colidindo na traseira do Volkswagen T-Cross e capotou na faixa da esquerda.

A vítima do HB20 está sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos leves. A outra motorista dispensou atendimento.

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O congestionamento no sentido Centro chega ao Outlet. A Polícia Militar foi acionada. Motoristas que passam pela região precisam ter paciência e atenção.