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MORRO DAS PEDRAS

Suspeito ligado à organização do "Timtim" é preso com arma e drogas em BH

Homem tentou fugir da PM no Morro das Pedras e foi detido após perseguição

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
30/03/2026 06:29 - atualizado em 30/03/2026 06:31

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De acordo com a PM, o suspeito tem ligação com uma organização criminosa liderada por um indivíduo conhecido como
De acordo com a PM, o suspeito tem ligação com uma organização criminosa liderada por um indivíduo conhecido como "Timtim" crédito: PMMG/Reprodução

Um homem suspeito de integrar uma organização criminosa foi preso nesse domingo (29/3), no aglomerado Morro das Pedras, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG).

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Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu durante patrulhamento voltado à prevenção de homicídios e combate ao tráfico de drogas. Os militares identificaram um veículo com características semelhantes a outro envolvido em ocorrências de disparos de arma de fogo.

Ao receber ordem de parada, o condutor não obedeceu e tentou fugir, sendo acompanhado pelas equipes. A abordagem foi realizada com apoio de viaturas do Tático Móvel, da 125ª Companhia e da aeronave Pegasus.

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Durante a ação, foram apreendidos um revólver calibre 38, 20 munições do mesmo calibre, uma porção de skunk, materiais para preparo de drogas, uma câmera de vigilância, além de um veículo. Também foram encontrados R$ 9,50 em dinheiro.

De acordo com a PM, o suspeito tem ligação com uma organização criminosa liderada por um indivíduo conhecido como “Timtim”, sendo apontado como responsável por atividades de lavagem de dinheiro. Ele já havia sido preso anteriormente por investigações relacionadas ao grupo.

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O homem foi encaminhado à delegacia.

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