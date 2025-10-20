Assine
overlay
Início Gerais
GRANDE APREENSÃO

BH: homens com fardas e coletes da PM são presos no Morro das Pedras

Suspeitos planejavam ataques a facção rival utilizando uniformes e equipamentos policiais no aglomerado Morro das Pedras, em Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/10/2025 08:58

compartilhe

SIGA
x
Armas, coletes, drogas e fardas falsas são apreendidas em operação do Batalhão de Choque
Armas, coletes, drogas e fardas falsas são apreendidas em operação do Batalhão de Choque crédito: PMMG/Reprodução

Dois homens foram presos por uso ilegal de fardas e coletes da Polícia Militar durante uma operação do Batalhão de Choque nesta segunda-feira (20/10), no aglomerado Morro das Pedras, Região Oeste de Belo Horizonte (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a PMMG, os suspeitos pretendiam usar os uniformes para realizar ataques a uma facção rival. A ação teve início depois de uma denúncia anônima informar que indivíduos ligados ao Comando Vermelho estavam com fardamentos e equipamentos policiais.

Leia Mais

Durante as buscas, os militares apreenderam sete coletes balísticos, um par de placas balísticas, um revólver calibre .38, seis munições, um coldre, um quebra chama de fuzil, um kit Roni Glock, um simulacro de arma de fogo, dois rádios comunicadores e 50 pedras de crack.

Os suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

bh policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay