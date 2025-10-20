BH: homens com fardas e coletes da PM são presos no Morro das Pedras

Dois homens foram presos por uso ilegal de fardas e coletes da Polícia Militar durante uma operação do Batalhão de Choque nesta segunda-feira (20/10), no aglomerado Morro das Pedras, Região Oeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo a PMMG, os suspeitos pretendiam usar os uniformes para realizar ataques a uma facção rival. A ação teve início depois de uma denúncia anônima informar que indivíduos ligados ao Comando Vermelho estavam com fardamentos e equipamentos policiais.

Durante as buscas, os militares apreenderam sete coletes balísticos, um par de placas balísticas, um revólver calibre .38, seis munições, um coldre, um quebra chama de fuzil, um kit Roni Glock, um simulacro de arma de fogo, dois rádios comunicadores e 50 pedras de crack.

Os suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido.

