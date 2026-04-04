Páscoa: tempo de libertação

Este fim de semana é a data mais importante para os cristãos, porque marca a morte de Jesus Cristo, mas também celebra sua ressurreição no Domingo de Páscoa. Jesus, o Messias, o Filho de Deus, foi enviado por ele para salvar o homem do pecado, reconectá-lo a Deus e lhe dar a vida eterna.



A primeira Páscoa ocorreu quando o povo judeu foi libertado da escravidão no Egito, guiado por Moisés, data comemorada até hoje. A palavra páscoa significa pass over, ou seja, passar por cima.



A história é conhecida. Moisés foi criado pela filha do faraó. Aos 40 anos, descobriu que era hebreu, saiu do Egito, passou 40 anos como pastor de ovelhas em Midian, até que Deus falou com ele no monte e mandou que voltasse ao Egito para libertar seu povo.



O faraó não quis libertar os judeus. Deus, então, enviou 10 pragas, até ele autorizar a saída daquele povo do Egito. Como não se rendeu a nenhuma das nove pragas, o Eterno enviou a última, a morte de todos os primogênitos em todas as casas.

Deus disse a seu povo que passasse o sangue de um cordeiro sem mácula no umbral das portas de casa. Quando o anjo da morte viesse, veria o sangue e passaria por cima (pass over) de todas as casas com a marca do cordeiro. O povo foi libertado no dia seguinte e saiu do Egito. Esta foi a primeira Páscoa.



Depois da vinda de Jesus, a Páscoa passou a celebrar a morte e a ressurreição de Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem nele acreditar será salvo. Esta é a libertação definitiva. E é por isso que o sacrifício de Jesus, tão doloroso para ele, mas tão cheio de amor por nós, é tão maravilhoso, pois viveu nesta Terra sem ser contaminado pelo pecado, venceu o pecado na cruz. A sexta-feira foi o dia de sua crucificação, amanhã, sábado, comemoramos o dia em que Jesus venceu a morte com sua ressurreição.

Para os cristãos, a Semana Santa representa o amor, o perdão e a vida eterna. Mas o valor da Semana Santa vai além da religião, mesmo para quem não segue o cristianismo ou não tem fé. Embora esteja ligada à história de Jesus Cristo, seu impacto alcança dimensões culturais, sociais e humanas.



Este período convida à pausa, introspecção e revisão de atitudes, algo raro no ritmo acelerado da vida moderna. Sacrifício, empatia, perdão, justiça e renovação são valores importantes para qualquer sociedade, religiosa ou não. É um período em que muitas pessoas se reúnem com a família, fortalecem vínculos e compartilham momentos significativos.



Se considerarmos o enfoque cultural, a Semana Santa inspira tradições no mundo inteiro com procissões, músicas, lindos tapetes nas ruas, obras de arte, teatro. Isso faz parte da identidade cultural e histórica de muitas cidades.

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A mensagem de renascimento pode ser uma oportunidade de recomeçar, mudar hábitos ou buscar uma vida mais equilibrada.

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