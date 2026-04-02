Semana Santa mineira é iluminada e cheia de procissões

Quem gosta da Semana Santa e de passar estes dias nas cidades históricas pode curtir o projeto Luzes no Patrimônio – Caminho Religioso da Estrada Real, que leva iluminação cênica e cenografia a 12 igrejas tombadas de Minas Gerais.

São elas: Igreja de São Francisco de Assis (Ouro Preto), Igreja Matriz de Santo Antônio (Tiradentes), Igreja Nossa Senhora do Carmo (São João del-Rei), Igreja Nossa Senhora da Conceição (Congonhas), Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição (Catas Altas), Igreja Matriz de Santo Antônio (Santa Bárbara), Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso (Caeté), igrejas São Francisco de Assis e Nossa Senhora do Carmo (Mariana), Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade (Barbacena), Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição (Sabará), Igreja de São Francisco de Assis (Diamantina) e Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem (Itabirito), além do Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté.

O projeto, que une tecnologia, arte e espiritualidade, faz parte do programa Minas Santa. Em todas essas cidades haverá procissões.

O programa chega à quarta edição e é coordenado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), com patrocínio da Cemig por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

A iniciativa, promovida em parceria com o Iepha-MG, Fundação de Arte de Ouro Preto e Fundação Clóvis Salgado, consolida o estado como um dos principais destinos brasileiros na Semana Santa. A proposta é unir fé, tradição, gastronomia, cultura e turismo.

Ao longo do Caminho Religioso da Estrada Real, a iluminação cênica valoriza a arquitetura e amplia a dimensão simbólica das igrejas, criando ambientações que potencializam a conexão entre fé, memória e paisagem. Também há apresentações artísticas.

Santa Luzia não foi contemplada pelo projeto, mas a cidade, tão perto de BH, tem uma semana inteira de celebração. Desde domingo passado, o Domingo de Ramos, a comunidade está voltada para a Paixão de Cristo. Hoje, haverá missa às 19h30 e cerimônia de lava-pés.

Na Sexta-feira da Paixão, a via-sacra começa às 5h e tem programação o dia todo, terminando às 19h com a crucificação, descendimento da cruz, procissão e enterro de Cristo. Sábado é dia de vigília. Domingo é dia de duas missas de Ressurreição do Senhor, com procissão sobre os tapetes criados por moradores nas ruas do trajeto.

Já ajudei minhas primas a fazerem o tapete na frente de suas casas. É um momento de união de toda a família e vizinhos. Corrido, porque a procissão começa bem cedo, mas é emocionante ver como o luziense faz tudo com tanta alegria. E fica um trabalho muito lindo.

Tudo isso com muito amor para celebrar e relembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o filho de Deus, nosso salvador.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.