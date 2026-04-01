Canto da Verónica: a tradição que emociona na Sexta-feira Santa
Conheça a origem do responsório 'O vos omnes', de 1611, que revive o encontro de Verónica com Cristo e atravessa gerações com sua melodia
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Durante as procissões da Sexta-feira Santa em diversas cidades, um momento de emoção e silêncio toma conta dos fiéis: o Canto da Verónica. Entoado por uma voz feminina, o canto revive o encontro entre uma mulher piedosa e Jesus Cristo a caminho do Calvário. Embora associado a uma melodia específica em muitas comunidades, o canto pode utilizar diferentes versões musicais do mesmo texto sagrado, unindo gerações através de sua solenidade.
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O que é o Canto da Verónica?
A tradição representa a sexta estação da Via Sacra. Segundo o relato, uma mulher chamada Verónica se compadeceu ao ver o sofrimento de Jesus carregando a cruz e limpou seu rosto suado e ensanguentado com um véu.
Milagrosamente, a face de Cristo teria ficado estampada no tecido, como um retrato. Esse véu passou a representar a imagem real de Jesus, visto que não foi produzida pela mão do homem, mas sim pelo contato com seu corpo físico real.
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A melodia sacra e a letra
Em latim: Canto da Verónica
Responsorium :
O vos omnes
Qui transitis per viam,
Attendite, et videte
Si est dolor similis sicut dolor meus.
Versus :
Attendite, universi populi
Et videte dolorem meum.
Tradução do texto original: Canto da Verónica
Responsório:
Oh vós todos
Que passais pela via,
Vinde e vede:
Se há dor semelhante à minha!
Verseto :
Atentai, povos do mundo,
E vede a minha dor.
Um legado de fé e cultura
O Canto da Verónica não é apenas um momento litúrgico, é uma manifestação cultural que atravessa séculos. A melodia triste e a performance dramática conectam os fiéis diretamente com o sofrimento da Paixão de Cristo, transformando as ruas em um palco de reflexão e fé. A tradição, passada de geração em geração, continua a ser um dos pontos altos e mais comoventes das celebrações da Sexta-feira Santa.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria