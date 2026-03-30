Roteiro da fé: 5 cidades históricas de MG para visitar na Semana Santa

Com o início da Semana Santa neste Domingo de Ramos, 29 de março, Minas Gerais se consolida como um dos principais destinos para quem busca vivenciar as tradições do período. As cidades históricas do estado, com suas igrejas seculares e ruas de pedra, transformam-se em palcos para celebrações que unem fé, arte e cultura, atraindo visitantes de todo o país.

As cerimônias mineiras são famosas pela forte influência do barroco, visível nas procissões, missas e encenações que recriam os últimos dias de Jesus Cristo. Cada localidade preserva rituais únicos, passados por gerações, que oferecem uma imersão cultural e espiritual profunda aos turistas e moradores.

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Principais destinos e suas tradições

Ouro Preto

A antiga capital de Minas é talvez o destino mais famoso desta época. Suas ladeiras são cobertas por gigantescos tapetes devocionais, feitos com serragem colorida, flores e outros materiais. A programação é intensa, com destaque para a Procissão do Enterro na Sexta-feira da Paixão e a Procissão da Ressurreição, que acontece na madrugada do Domingo de Páscoa.

Mariana

Primeira capital e sede do mais antigo bispado mineiro, Mariana realiza uma das celebrações mais tradicionais do estado. Um dos pontos altos é a Procissão das Almas, na Sexta-feira da Paixão, quando homens com vestes brancas saem pelas ruas escuras da cidade. Os concertos de órgão na Catedral da Sé também são imperdíveis.

São João del-Rei

Conhecida como a terra dos sinos e da música, a cidade se destaca pela trilha sonora de suas celebrações. Orquestras bicentenárias executam composições sacras que acompanham todas as cerimônias. O Ofício de Trevas, realizado na noite de Quarta-feira Santa, é um dos eventos mais procurados pelos fiéis e turistas.

Tiradentes

O charme colonial de Tiradentes ganha contornos dramáticos durante a Semana Santa. As ruas, iluminadas por lampiões, servem de cenário para encenações e procissões, como a do Descendimento da Cruz, um dos momentos mais emocionantes. A cidade costuma apagar as luzes elétricas durante alguns rituais para aumentar a imersão.

Sabará

Próxima a Belo Horizonte, Sabará oferece uma experiência rica em arte e tradição. A cidade é famosa pela Procissão do Fogaréu, na qual fiéis percorrem as ruas do centro histórico à luz de velas. As igrejas locais, com suas talhas douradas, abrigam missas e cerimônias que resgatam o fervor religioso do período colonial.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.