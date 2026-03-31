Por que a bebida afeta minhas emoções?

Brasileiro gosta de beber muito. Minas é cheia de botecos, que vivem lotados e, apesar de a lei vetar bebidas alcoólicas para menores de idade, eles bebem sem o menor constrangimento. No calor do momento, tomar um drinque pode parecer uma boa ideia. O álcool pode fazer você se sentir relaxado, menos inibido e até eufórico. Mas, na manhã seguinte, pode se arrepender daquele copo a mais.



Além dos sintomas físicos desagradáveis da ressaca — dor de cabeça, enjoo, sede, sensibilidade à luz e ao som — o álcool também pode causar sintomas emocionais, às vezes chamados de “ansiedade da ressaca”. Isso pode se manifestar como confusão mental, ansiedade, irritação, sentimentos de arrependimento ou vergonha.



Sally Adams, professora de psicologia da Universidade de Birmingham, que estuda os efeitos cognitivos e comportamentais do álcool, disse que costumava tomar alguns drinques após uma semana estressante para relaxar e aliviar a ansiedade, mas sempre ficava 10 vezes pior na manhã seguinte.



Isso é apenas um dos efeitos do álcool na saúde mental. O consumo excessivo a longo prazo também está associado à depressão e à ansiedade. Dra. Adams parou de beber porque a ansiedade do dia seguinte não compensava o prazer passageiro.



O que acontece no seu cérebro quando você bebe? No cérebro, ele desequilibra os neurotransmissores, que ajudam as células a se comunicarem. Ao começar a beber, o álcool desencadeia a liberação de dopamina no centro de prazer do cérebro, causando uma sensação de euforia e felicidade. Ele também potencializa os efeitos de um neurotransmissor chamado gaba, que pode causar relaxamento e sonolência, e atenua os efeitos do neurotransmissor glutamato, que pode prejudicar a memória e os movimentos.



Segundo o Dr. Hugh Cahill, neurologista do NewYork-Presbyterian The One, pode ser difícil atribuir as emoções pós-consumo de álcool a uma única causa, dada a variedade de fatores envolvidos quando se bebe.



Embora o álcool possa fazer adormecer mais rápido, ele também reduz a quantidade de sono REM, o que pode causar ansiedade. Além disso, beber desidrata o corpo, o que pode afetar o humor, de acordo com alguns estudos. E como o álcool diminui as inibições sociais e prejudica a memória, pode levar a decisões das quais você se arrependerá ou das quais não se lembrará.



A intensidade da ressaca pode variar de acordo com fatores como genética, peso e percentual de gordura corporal, além da alimentação e do nível de hidratação, explicou a Dra. Adams. Um estudo de 2019 descobriu que pessoas muito tímidas eram mais propensas a relatar ansiedade na manhã seguinte ao consumo de álcool do que pessoas menos tímidas.



Os pesquisadores ainda não têm estratégias para dissociar os efeitos físicos e emocionais do álcool, mas abordagens como espaçar as bebidas e adicionar gelo para diluí-las podem ajudar a consumir menos álcool e prevenir a ressaca em geral.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.