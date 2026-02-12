Álcool com moderação: 5 dicas para reduzir riscos ao beber

Seja em um happy hour, celebração em família ou para relaxar no fim de semana, o consumo de bebidas alcoólicas faz parte da cultura de muitos brasileiros. Empresas do setor movimentam a economia e geram interesse no mercado financeiro. No entanto, o equilíbrio é fundamental para que o hábito não se transforme em um problema de saúde. Manter o consumo consciente pode reduzir alguns riscos e minimizar consequências negativas a longo prazo.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), não existe dose de álcool completamente segura para o organismo. Qualquer quantidade, mesmo pequena, apresenta riscos à saúde. As orientações a seguir são estratégias de redução de danos para quem já consome bebidas alcoólicas.

Leia Mais

Adotar algumas práticas simples pode fazer toda a diferença. O segredo não é cortar a bebida de vez, mas aprender a apreciá-la com responsabilidade, respeitando os limites do seu corpo. Separamos cinco orientações práticas para ajudar você a beber com moderação e aproveitar os momentos sociais minimizando os riscos à saúde.

1. Alterne com água

Manter-se hidratado é uma das regras de ouro. Intercalar cada dose de bebida alcoólica com um copo de água ajuda a diminuir o ritmo do consumo e a diluir o álcool no organismo. Essa prática simples também alivia a sobrecarga do fígado e reduz as chances de ressaca no dia seguinte, pois combate a desidratação causada pelo álcool.

2. Não beba de estômago vazio

O consumo de álcool com o estômago vazio acelera sua absorção pela corrente sanguínea, intensificando os efeitos de forma rápida. Faça uma refeição completa antes de começar a beber ou, pelo menos, consuma petiscos durante o processo. Alimentos, principalmente os ricos em proteínas e gorduras, retardam a absorção do álcool e protegem o estômago.

3. Conheça seus limites

Cada organismo reage de maneira diferente ao álcool. Fatores como peso, gênero e metabolismo influenciam a tolerância. Preste atenção aos sinais do seu corpo e aprenda a identificar quando é hora de parar. Evite a pressão social para continuar bebendo se você não se sentir confortável. Respeitar seu próprio ritmo é um ato de autocuidado.

4. Estabeleça uma meta

Antes de sair ou de um evento, decida quantas doses pretende consumir e tente se manter nesse limite. Ter um plano ajuda a evitar o consumo por impulso. Escolher bebidas com menor teor alcoólico ou optar por drinks não alcoólicos ao longo da noite também são estratégias eficazes para manter o controle sem deixar de socializar.

5. Priorize a qualidade, não a quantidade

Em vez de focar no número de doses, concentre-se na experiência de degustar uma boa bebida. Apreciar o sabor e o momento transforma a relação com o álcool, tirando o foco da quantidade. Essa mudança de mentalidade incentiva um consumo mais lento e prazeroso, alinhado a um estilo de vida mais equilibrado e saudável.

Quem deve evitar o consumo de álcool

Gestantes, lactantes, menores de 18 anos, pessoas com doenças crônicas (como diabetes, hipertensão, problemas hepáticos), indivíduos com histórico de dependência química ou doenças psiquiátricas, e aqueles que usam medicamentos que interagem com álcool devem evitar completamente o consumo de bebidas alcoólicas. Mesmo quantidades pequenas podem representar riscos significativos para esses grupos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.