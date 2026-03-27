Empresa cria plataforma que prevê epidemia



Em um cenário global em que surtos de doenças podem se espalhar rapidamente, antecipar sinais de alerta tornou-se um dos maiores desafios da saúde pública. Foi com esse objetivo que a healthtech brasileira Techtrials acaba de lançar o SymptomPulse, uma plataforma digital que transforma relatos anônimos de sintomas da população em inteligência epidemiológica capaz de identificar padrões de doenças em tempo quase real.

A proposta parte de um princípio simples, mas estratégico: muitas vezes a população percebe os primeiros sinais de uma doença, muito antes de ela aparecer nas estatísticas oficiais. Ao estruturar essas informações e analisá-las com tecnologia de dados, o sistema consegue identificar tendências e possíveis surtos, antes mesmo da confirmação laboratorial.

Segundo Douglas Andreas Valverde, farmacêutico-bioquímico formado pela USP e fundador da Techtrials, o SymptomPulse foi criado para reduzir o intervalo entre o surgimento de sintomas na população e a capacidade de resposta dos sistemas de vigilância epidemiológica.

“O SymptomPulse permite identificar padrões de doenças emergentes e possíveis surtos antes mesmo que eles apareçam nos sistemas tradicionais de vigilância baseados em diagnóstico laboratorial”, explica.

Na prática, a ferramenta funciona como um termômetro digital da saúde coletiva. Qualquer pessoa pode acessar a plataforma pelo navegador ou instalar o aplicativo web no celular e registrar sintomas em poucos segundos. O processo é direto: o usuário seleciona sinais como febre, tosse, dor de garganta ou dor no corpo e informa apenas a localização aproximada, como cidade ou estado.

A partir desses registros, algoritmos analisam variações estatísticas no volume de sintomas relatados. Quando uma determinada síndrome, como sintomas respiratórios ou gastrointestinais, começa a aparecer com frequência acima do padrão histórico em uma região específica, o sistema identifica um possível agrupamento epidemiológico e gera um alerta.

A iniciativa segue uma tendência internacional conhecida como vigilância sindrômica participativa, que vem sendo explorada por centros de pesquisa e órgãos de saúde em diversos países. A diferença, segundo a empresa, está na combinação entre participação cidadã, análise automatizada de dados, inteligência artificial e integração com bases oficiais brasileiras.

Além dos relatos da população, a plataforma também incorpora dados públicos do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), disponíveis no DataSUS.

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Para o fundador da Techtrials, o maior diferencial do projeto está justamente na inteligência coletiva gerada pela participação das pessoas, combinada à capacidade tecnológica de transformar grandes volumes de dados em informação acionável para a saúde pública.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.