Empresa cria plataforma que prevê epidemia
Healthtech brasileira desenvolveu método capaz de identificar padrões de doenças em tempo quase real, a partir de relatos anônimos de sintomas da população
Mais lidas
compartilheSIGA NO
Em um cenário global em que surtos de doenças podem se espalhar rapidamente, antecipar sinais de alerta tornou-se um dos maiores desafios da saúde pública. Foi com esse objetivo que a healthtech brasileira Techtrials acaba de lançar o SymptomPulse, uma plataforma digital que transforma relatos anônimos de sintomas da população em inteligência epidemiológica capaz de identificar padrões de doenças em tempo quase real.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A proposta parte de um princípio simples, mas estratégico: muitas vezes a população percebe os primeiros sinais de uma doença, muito antes de ela aparecer nas estatísticas oficiais. Ao estruturar essas informações e analisá-las com tecnologia de dados, o sistema consegue identificar tendências e possíveis surtos, antes mesmo da confirmação laboratorial.
Segundo Douglas Andreas Valverde, farmacêutico-bioquímico formado pela USP e fundador da Techtrials, o SymptomPulse foi criado para reduzir o intervalo entre o surgimento de sintomas na população e a capacidade de resposta dos sistemas de vigilância epidemiológica.
“O SymptomPulse permite identificar padrões de doenças emergentes e possíveis surtos antes mesmo que eles apareçam nos sistemas tradicionais de vigilância baseados em diagnóstico laboratorial”, explica.
Na prática, a ferramenta funciona como um termômetro digital da saúde coletiva. Qualquer pessoa pode acessar a plataforma pelo navegador ou instalar o aplicativo web no celular e registrar sintomas em poucos segundos. O processo é direto: o usuário seleciona sinais como febre, tosse, dor de garganta ou dor no corpo e informa apenas a localização aproximada, como cidade ou estado.
A partir desses registros, algoritmos analisam variações estatísticas no volume de sintomas relatados. Quando uma determinada síndrome, como sintomas respiratórios ou gastrointestinais, começa a aparecer com frequência acima do padrão histórico em uma região específica, o sistema identifica um possível agrupamento epidemiológico e gera um alerta.
A iniciativa segue uma tendência internacional conhecida como vigilância sindrômica participativa, que vem sendo explorada por centros de pesquisa e órgãos de saúde em diversos países. A diferença, segundo a empresa, está na combinação entre participação cidadã, análise automatizada de dados, inteligência artificial e integração com bases oficiais brasileiras.
Além dos relatos da população, a plataforma também incorpora dados públicos do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), disponíveis no DataSUS.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Para o fundador da Techtrials, o maior diferencial do projeto está justamente na inteligência coletiva gerada pela participação das pessoas, combinada à capacidade tecnológica de transformar grandes volumes de dados em informação acionável para a saúde pública.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.