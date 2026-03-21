Luto é uma profunda declaração de amor

A gente chega em uma idade que se torna inevitável o número de perdas de pessoas próximas. Alguns são conhecidos, outros são amigos, parentes. Enfim, a morte se faz mais presente em nossa vida.



E uma coisa difícil é cumprimentar pessoas que perdem um ente querido. Muita gente fala coisas absurdas, eu mesma já falei. Coisas do tipo “vai passar”. Só depois que perdi meu pai – foi a primeira pessoa próxima que se foi – eu vi que não passa. Desde então, aprendi o que não dizer.



Semana passada, estava assistindo ao programa “The Graham Norton show”, e uma cantora e compositora inglesa – não guardei o nome – se apresentou e disse que tinha feito aquele álbum em homenagem ao avô, que tinha morrido no ano anterior. E completou contando que fez isso porque lembrou de uma frase que o ator Andrew Garfield havia dito uma vez, que “luto é amor sem um lar”.



Achei isso de uma beleza, porque representava exatamente o que amigas muito queridas estavam sentindo pela perda de companheiros de uma vida inteira, pela perda de irmão. E decidi pesquisar o ator – porque não me lembrava quem ele era e o que já tinha feito profissionalmente – e o momento pelo qual ele estava passando quando disse isso.



Andrew Garfield, para quem não se lembra, como eu, é um aclamado ator americano-britânico, mundialmente conhecido por interpretar Peter Parker em “O espetacular Homem-Aranha” (2012-2014) e por atuações dramáticas indicadas ao Oscar em “Até o último homem” (2016) e “Tick, tick... boom!” (2021).

Ele ganhou destaque internacional em “A rede social” (2010). No teatro, venceu o prestigiado prêmio Tony em 2018 por sua atuação na peça “Angels in America”, na Broadway.



Garfield disse essa linda frase ao descrever a dor da perda de sua mãe, Lynn, que faleceu em 2019, vítima de câncer no pâncreas. O relato emocionante ocorreu durante uma conversa com o personagem Elmo, do programa infantil “Vila Sésamo”, em 2024, onde o ator refletiu sobre o processo de luto e a saudade. É bom registrar que Elmo era o personagem preferido da mãe de Andrew.



Para o ator, o luto é todo o amor que ele queria dar à mãe, mas que não tem mais onde colocar e, por isso, se torna uma saudade presente. Ele afirmou que a tristeza e a saudade são, de certa forma, um presente, pois relembram a importância da pessoa e a felicidade que ela proporcionou.



Garfield disse ainda que sentir falta é uma forma de celebrar a pessoa que se foi e manter sua memória viva, e que busca honrar sua mãe através de seu trabalho e arte, transformando a dor em uma forma de cura. Essa, sem dúvida, foi uma forma linda que encontrou para lidar com a dor e a saudade da mãe.



É assim, o amor não acaba porque a pessoa se vai. Ele continua e, com ele, continuam as lembranças dos bons momentos juntos. E esses momentos fazem falta. E as pessoas têm todo o direito de sentir isso.



Não existe prazo para o luto, isso varia de pessoa para pessoa. Temos que respeitar e caminhar junto, tentando proporcionar bons momentos para que os amigos que estão atravessando este período consigam suportá-lo.

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* Isabela Teixeira da Costa/Interina

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.